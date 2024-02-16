Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по музею Бункер-42.

Экскурсовод расскажет о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела.

Вас также ждет рассказ о строительстве подземных специальных объектов в СССР.

Эксклюзивные спецэффекты музея позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.