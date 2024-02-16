Бункер-42

Групповая экскурсия в Москве
Пешеходная. Экскурсия по музею. ВАЖНО! Иностранными гражданами считаются все, кроме носителей паспортов РФ и СНГ. Спуск и подъём осуществляется пешком – 18 этажей - 293 ступеньки. Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука). Люди с нарушением работы опорно-двигательного аппарата к посещению не допускаются. Средняя температура в бункере 20 градусов по Цельсию. Видеосъемка запрещена.
Бункер-42
Бункер-42
Бункер-42

Описание

Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по музею Бункер-42.

Экскурсовод расскажет о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела.

Вас также ждет рассказ о строительстве подземных специальных объектов в СССР.

Эксклюзивные спецэффекты музея позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание. Входной билет в музей
Что не входит
  • Сувениры
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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