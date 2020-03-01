Экскурсии в метро Москвы

Что вас ожидает

Грандиозный советский проект

Предлагаю посмотреть на московское метро как на невероятный эксперимент, задуманный и осуществленный советским государством. Я расскажу об идеях, вложенных в это строительство, и о том, как метро должно было стать «дворцом для народа». Поговорим о личности и судьбе Лазаря Кагановича — партийного деятеля, который руководил созданием метро и совершил практически невозможное. Вы увидите, что метрополитен — это не только удобный способ передвижения по городу, но и необычный памятник советской эпохи с её величайшими задумками.

Невероятные судьбы станций

Путешествуя по подземному миру, вы посетите Парк Культуры, Кропоткинскую, Красные ворота, Комсомольскую, Площадь революции, Маяковскую и Театральную. Я расскажу об особенностях станций первой и второй очереди и покажу, что все они детально продуманы и представляют собой архитектурные изобретения. Каждая станция — это свидетель советской истории, и мы поговорим о том, как частые переименования связаны с изменениями в политике и обществе.

Как читать архитектуру метро

В проект метро вложили не только общественную, но и эстетическую идею, которую вы разглядите на примере нескольких станций. Вы узнаете о том, на какие детали внутреннего пространства метро стоит обращать внимание и чем отличается архитектура станций глубокого заложения от мелкого, пилонных станций от колонных. А еще услышите, как в России появились эскалаторы и мягкие сиденья.

После нашего путешествия в мир метро вы сможете смотреть на него глазами профессионала!