Экскурсии в метро Москвы

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  4. «Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро

Узнать довоенную историю «подземки», рассмотреть её архитектуру и поразиться масштабу замысла

Светлана
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Светлана – ваш гид
Метро Москвы — таинственное и привлекательное пространство, продуманное архитекторами до мельчайших деталей.

Вам откроются все секреты подземного мира столицы: как вышло, что колонны похожи на цветы, кто стоял за грандиозной идеей строительства и почему в метро нет ощущения, что ты находишься глубоко под землей.

Я помогу детально изучить уникальную архитектуру подземки и научу вас наслаждаться ею даже во время самых обычных поездок!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча ст. м. «Парк культуры»
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«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро

Что вас ожидает

Грандиозный советский проект
Предлагаю посмотреть на московское метро как на невероятный эксперимент, задуманный и осуществленный советским государством. Я расскажу об идеях, вложенных в это строительство, и о том, как метро должно было стать «дворцом для народа». Поговорим о личности и судьбе Лазаря Кагановича — партийного деятеля, который руководил созданием метро и совершил практически невозможное. Вы увидите, что метрополитен — это не только удобный способ передвижения по городу, но и необычный памятник советской эпохи с её величайшими задумками.

Невероятные судьбы станций
Путешествуя по подземному миру, вы посетите Парк Культуры, Кропоткинскую, Красные ворота, Комсомольскую, Площадь революции, Маяковскую и Театральную. Я расскажу об особенностях станций первой и второй очереди и покажу, что все они детально продуманы и представляют собой архитектурные изобретения. Каждая станция — это свидетель советской истории, и мы поговорим о том, как частые переименования связаны с изменениями в политике и обществе.

Как читать архитектуру метро
В проект метро вложили не только общественную, но и эстетическую идею, которую вы разглядите на примере нескольких станций. Вы узнаете о том, на какие детали внутреннего пространства метро стоит обращать внимание и чем отличается архитектура станций глубокого заложения от мелкого, пилонных станций от колонных. А еще услышите, как в России появились эскалаторы и мягкие сиденья.
После нашего путешествия в мир метро вы сможете смотреть на него глазами профессионала!

Организационные детали

  • Билеты для проезда в метро не входят в стоимость экскурсии.
  • В конце экскурсии путешественники получат в подарок памятные сувениры с символикой московского метро.
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро
«Дворцы для народа»: новый взгляд на московское метро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ст. м. «Парк культуры».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Аккредитованный гид, участник проекта московского метрополитена «Экскурсии в метро».
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