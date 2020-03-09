12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Заведения на Трубной площади

Вы узнаете, как из-за любви к нюхательному табаку купец Яков Пегов открыл самый роскошный ресторан в Москве, в районе бандитских трактиров и улицы красных фонарей. Почему публика и селебритис — от Петра Чайковского до Максима Горького — вопреки дурной славе повалила в ресторан «Эрмитаж». А также услышите о том, как спустя полтора века на той же площади открылся модный маркет-плейс. Поговорим о предыстории «Центрального рынка» и происхождении надписи на фасаде «1840 г.».

Кузнецкий мост: от «Яра» до «Джаганната»

Я расскажу о лавках французских модисток, где мужья московских красавиц оставляли целые состояния. Вы узнаете историю одной из таких искательниц удачи — Полины Гебль, открывшей лавку в доме, где располагался первый московский ресторан «Яр». Также я покажу место, где работало кафе богемных художников «Питтореск», и в годы революции посетителей кормили стихами гениальных поэтов и простоквашей. Кроме того, вы узнаете, что скрывает расположенное на том же месте популярное вегетарианское кафе «Джаганнат».

«Московский Париж с прибавкой Вены, Берлина, Варшавы»

Так в XIX веке называли район от Петровки и Столешникова переулка до Тверской. Удивительно, но этот статус район сохранил и при советской власти. Сегодня здесь перемешаны бутики и элитные рестораны с секретными барами и магазинами винтажной одежды. Вы увидите знаменитый советский ресторан «Арагви», открытый по задумке Лаврентия Берии; первый в Москве универсальный Елисеевский магазин, куда ротозеи ходили поглазеть на роскошные интерьеры; дом портнихи Надежды Ламановой, «русской Коко Шанель», и особняк Ивана Римского-Корсакова, великого хлебосола и фаворита Екатерины II, где ныне квартирует «элитное» кафе «Пушкинъ».

Размышления о гастрономической моде

По пути мы порассуждаем о том, что делает улицу, ресторан, театр, магазин сверхпопулярными. Почему в кафешке с парой столиков негде присесть, а ресторан с шикарным интерьером стоит пустым. И что превращает одни блюда в хит сезона, а другие уводит в небытие.