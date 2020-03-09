12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности

Виктор
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Виктор – ваш гид
На Кузнецком мосту, Петровке, Столешниковом переулке и Тверской с 18 века по сей день работают видные рестораны с заурядными рюмочными, люксовые магазины с лавками французских модисток и русских дизайнеров.

И у каждого заведения — своя забавная, поучительная или таинственная история.

Вы узнаете, где Пушкин ел трюфеля, запивая их холодным супом из малины и ревеня; как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского; что было на месте «Центрального рынка» на Трубной и другие любопытные подробности о ресторанной и гастрономической жизни столицы.
5460 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы

Что вас ожидает

Заведения на Трубной площади
Вы узнаете, как из-за любви к нюхательному табаку купец Яков Пегов открыл самый роскошный ресторан в Москве, в районе бандитских трактиров и улицы красных фонарей. Почему публика и селебритис — от Петра Чайковского до Максима Горького — вопреки дурной славе повалила в ресторан «Эрмитаж». А также услышите о том, как спустя полтора века на той же площади открылся модный маркет-плейс. Поговорим о предыстории «Центрального рынка» и происхождении надписи на фасаде «1840 г.».

Кузнецкий мост: от «Яра» до «Джаганната»
Я расскажу о лавках французских модисток, где мужья московских красавиц оставляли целые состояния. Вы узнаете историю одной из таких искательниц удачи — Полины Гебль, открывшей лавку в доме, где располагался первый московский ресторан «Яр». Также я покажу место, где работало кафе богемных художников «Питтореск», и в годы революции посетителей кормили стихами гениальных поэтов и простоквашей. Кроме того, вы узнаете, что скрывает расположенное на том же месте популярное вегетарианское кафе «Джаганнат».

«Московский Париж с прибавкой Вены, Берлина, Варшавы»
Так в XIX веке называли район от Петровки и Столешникова переулка до Тверской. Удивительно, но этот статус район сохранил и при советской власти. Сегодня здесь перемешаны бутики и элитные рестораны с секретными барами и магазинами винтажной одежды. Вы увидите знаменитый советский ресторан «Арагви», открытый по задумке Лаврентия Берии; первый в Москве универсальный Елисеевский магазин, куда ротозеи ходили поглазеть на роскошные интерьеры; дом портнихи Надежды Ламановой, «русской Коко Шанель», и особняк Ивана Римского-Корсакова, великого хлебосола и фаворита Екатерины II, где ныне квартирует «элитное» кафе «Пушкинъ».

Размышления о гастрономической моде
По пути мы порассуждаем о том, что делает улицу, ресторан, театр, магазин сверхпопулярными. Почему в кафешке с парой столиков негде присесть, а ресторан с шикарным интерьером стоит пустым. И что превращает одни блюда в хит сезона, а другие уводит в небытие.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает внешний осмотр заведений, в некоторые мы ненадолго зайдем.
  • Возможны, но не обязательны небольшие дегустации (от тихого авторского вина и кофе холодного заваривания до «настоящих чебуреков», эклеров от французского кондитера и русского сбитня).
  • Дегустации не входят в стоимость экскурсии.
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы
Гастрономическая история Москвы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Мне 42 года. Я профессиональный историк, кандидат исторических наук, доцент и журналист. Многолетний автор телепрограммы «Власть факта» (Культура), а также сценарист 15 фильмов об истории и культуре нашей страны. Лично для меня район ВДНХ — это моя малая родина. Я хотел бы подарить вам чувство сопричастности к истории, которое я испытываю каждый раз, проходя по аллеям выставки и смотря из своего окна на монументальный памятник Веры Мухиной.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная экскурсия.
7 октября 2019
Экскурсию заказывала для компании друзей, в качестве прогулки перед празднованием дня рождения. Несмотря на плохую погоду, прогулка удалась! Друзья остались в восторге от рассказчика Виктора, нам всем очень понравилось, было интересно, познавательно, всего вмеру, рассказ живой, простым понятным языком, не перегружен фактами. Было здорово пройтись по знакомым местам, не пробежать мимо, а неспешно посмотреть на все глазами туриста. Т к в завершении вечера нас ждал поход в ресторан, задерживаться по пути на дегустацию не стали, вернёмся позже самостоятельно, но мы зашли в несколько интересных мест, на которые не обращаешь внимания в обычной жизни. Ресторан для празднования подсказал, кстати, тоже Виктор, за что большое спасибо, открыли для себя это замечательное место, в самом центре Москвы, но при этом тихое, уютное, с редкой национальной кухней, не буду называть, чтобы туда не ринулась толпа туристов и не испортили его атмосферу. Захотелось сходить также и на другие экскурсии гида. Большое спасибо за экскурсию!
24 июля 2019
Динамичная и интересная экскурсия, которая будет интересна не только гостям столицы, но и ее жителям. Виктор отличный рассказчик, сведущий не только в истории знаменитых трактиров и ресторанов Москвы, но готовый показать интересные и вкусные места в современном городе. С Виктором зашли в места, куда не догадались бы и решились зайти сами. Рекомендую и экскурсию, и гида!
28 мая 2019
Это очень интересно! Дарила экскурсию в подарок родителям, они в восторге! Виктору - браво и удачи! Обязательно посетим сами!!!
20 апреля 2019
Спасибо, замечательная экскурсия. С опытом(возрастом) все больший интерес вызывают не новые знания, а новые эмоции, поэтому интерес вызывает история с запахом, вкусом. Мне кажется у каждого города есть свой аромат и вкус. За одну экскурсию узнать их не реально, но я надеюсь на новую встречу.
15 апреля 2019
Несмотря на погоду (ветер, дождь со снегом), экскурсия очень понравилась, много интересных фактов и полезной информации. Лично я узнала,кто такие половые, чем отличается кабак от трактира, увидела место,где сидели до первых журавлей и уходили в загул, впервые посмотрела на исторические здания в центре Москвы с другой стороны: не глазами вечно спешащего по делам прохожего, а глазами вдумчивого туриста-любознателя, которому небезразлична история и судьба родного города!Экскурсия отличная, рекомендую!
Татьяна
8 апреля 2019
Я слишком искушённый слушатель, чтобы оценить данную экскурсию... соотношение цена/качество на тройку. Наверное, для тех кто впервые в Москве и не знаком с удивительными влюблёнными в своё дело гидами, эта экскурсия норм. Для нашей компании: посмотрите направо в этом доме жила/жил ... ни о чем
Гастрономии в экскурсии мало! Чеков из ресторанов недостаточно! На одном Гиляровском можно было построить рассказ интереснее!
За маршрут ставлю «плохо» потому что Тверской бульвар - это часть совсем другой истории (не гастрономической)
Чебуречная «Лепим и жарим» зачетная
В магазине Елисеева можно миллион историй рассказать... мы не услышали ничего.
15 января 2019
великолепная экскурсия. лучше быть не может
13 января 2019
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Отдельное спасибо экскурсоводу!
12 января 2019
Экскурсия была просто великолепна! Рекомендую посетить! Спасибо огромное году!
Ещё 2 отзыва

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