Мы первые и единственные в Москве, кто организовывает экскурсионные маршруты по 3-ем крышам. На протяжении всей экскурсии 🧭 с вами будет профессиональный гид, с которым вам точно не соскучитесь. У вас будет время для отдыха, для фотосессии и просто для кайфушек.
Маршрут:
1. Локация Начинается наш маршрут, С крыши Министерства экономического развития России. 14 этажный дом расположенный в центре Столицы ⭐️, с него открывается отличный обзор 360 градусов, видно всю историческую часть города района третьяковский. Отличный вид на кремль и на всю красную площадь, видно все 7 сталинских высоток, одна из ник располагается прямо на против. На этой локации мы застанем закат.
2. Локация Дом на космодамианской набережной. Тут придётся включить режим ниндзя и применить немного акробатических способностей(справится каждый) С крыши открывается шикарный вид на Москва реку, Китай город 🏙️ и Сталинскую высотку на Котельнической набережной, проводим закат и двинемся дальше.
3. Локация Дом на таганской набережной. Скатная крыша, советские чердаки, все как Мы любим. Поднимаемся на 11 этаж и наблюдаем за ночной Москвой. Вид на Москва реку, сталинскую высотку, которая будет гореть огнями, кремль, дом музыки и многое другое. Отличная локация для наблюдения за ночной Москвой и душевных разговоров.
Начало
🚩 Большой овчинниковский переулок 10
Место завершения
🏁 3-й Крутицкий переулок.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.