Мы первые и единственные в Москве, кто организовывает экскурсионные маршруты по 3-ем крышам. На протяжении всей экскурсии 🧭 с вами будет профессиональный гид, с которым вам точно не соскучитесь. У вас будет время для отдыха, для фотосессии и просто для кайфушек.

Маршрут: