  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам

Алексей Л.
Алексей Л. – Гид из Москвы
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам

Что вы увидите

  • Министерство экономических дел
Мы первые и единственные в Москве, кто организовывает экскурсионные маршруты по 3-ем крышам. На протяжении всей экскурсии 🧭 с вами будет профессиональный гид, с которым вам точно не соскучитесь. У вас будет время для отдыха, для фотосессии и просто для кайфушек.

Маршрут:

  • 1. Локация Начинается наш маршрут, С крыши Министерства экономического развития России. 14 этажный дом расположенный в центре Столицы ⭐️, с него открывается отличный обзор 360 градусов, видно всю историческую часть города района третьяковский. Отличный вид на кремль и на всю красную площадь, видно все 7 сталинских высоток, одна из ник располагается прямо на против. На этой локации мы застанем закат.
  • 2. Локация Дом на космодамианской набережной. Тут придётся включить режим ниндзя и применить немного акробатических способностей(справится каждый) С крыши открывается шикарный вид на Москва реку, Китай город 🏙️ и Сталинскую высотку на Котельнической набережной, проводим закат и двинемся дальше.
  • 3. Локация Дом на таганской набережной. Скатная крыша, советские чердаки, все как Мы любим. Поднимаемся на 11 этаж и наблюдаем за ночной Москвой. Вид на Москва реку, сталинскую высотку, которая будет гореть огнями, кремль, дом музыки и многое другое. Отличная локация для наблюдения за ночной Москвой и душевных разговоров.
Начало
🚩 Большой овчинниковский переулок 10
Место завершения
🏁 3-й Крутицкий переулок.
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам
Групповая экскурсия по 3-ем Московским крышам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Л.
Алексей Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алексей Л. проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по крышам Москвы
1 250
1 час
Экскурсия по крышам Москвы
22 отзыва
Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
5 000
1 час
Профессиональная фотосессия на крышах Москвы
22 отзыва
Ночная прогулка по московским крышам
1 250
1 час
Ночная прогулка по московским крышам
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1986 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов