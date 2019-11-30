6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Хамовники: по «следам» Репина

Воссоздать картину жизни художника на прогулке по одному из старейших районов Москвы

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Пройти маршрутом, которым некогда ходил мистический гений.

Взглянуть на дома, где он писал самые узнаваемые картины нашего времени.

Услышать неожиданные факты о дружбе Репина и Толстого.

Я увлеку вас рассказами о жизни Ильи Ефимовича и погружу в его эпоху, а живыми декорациями выступят церкви и дома, которые были частью жизни русского художника.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Парк культуры
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина

Что вас ожидает

Где Репин жил, творил, любил и с кем дружил
Что связывает эти фамилии — Тургенев, Герцен, Трубецкой, Волконский, Толстой? Один из старейших районов столицы — Хамовники. Гении разных эпох выбирали его своим домом и Илья Репин не был исключением.

От Парка культуры мы пройдём до улицы Тимура Фрунзе: вы услышите о переезде художника в Москву, о его жизни здесь, о знакомствах и творчестве.

Музей-усадьба Л.Н. Толстого, которую мы осмотрим дальше, помнит долгие беседы художника и писателя. О чём они спорили, почему для Репина Лев Николаевич был авторитетом? Я расскажу об истории знакомства творцов и об их взаимоотношениях.

Репин не всегда жил на Тимура Фрунзе, поэтому дальше мы отправимся к его второму дому в Земледельческом переулке, где живописец работал над основными произведениями. Здесь вы узнаете больше о его детях, жене Вере и о семейном быте.

Прогулявшись через сквер Девичьего поля, мы очутимся у Новодевичьего монастыря: здесь была заточена царевна Софья, образ которой впоследствии Репин отобразил на своём первом историческом полотне. Вы узнаете о секретах работы над картиной и о том, что сподвигло гения написать её.

Органичным дополнением к прогулке может стать посещение вами сезонной выставки в Новой Третьяковке, где выставлены нашумевшие и легендарные работы творца.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • По желанию прогулку можно провести в индивидуальном формате (стоимость — 3000р.)
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина
Хамовники: по «следам» Репина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Парк культуры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Гид для меня не профессия, а скорее призвание. Я очень люблю Москву и с удовольствием делюсь своей любовью с жителями и гостями нашего прекрасного города. С детства увлекаюсь историей архитектуры, живописи и искусства. У меня четверо детей, с которыми мы часто гуляем по Москве, ходим в музеи, театры, посещаем различные городские мероприятия. Поэтому я всегда в курсе интересных событий и меропрятий, которые проходят в столице. Своим гостям я не только рассказываю интересные истории и показываю красивые места, но и даю советы, куда сходить, что посмотреть, где поесть и даже как сэкономить.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 ноября 2019
Анастасия эрудированный и начитанный специалист. Маршрут насыщенный и объемный от Парка Культуры до Новодевичьего монастыря. Было интересно)
Поговорили про передвижников, про друзей и соратников Репина, в том числе В, Поленова. Завершился этот день посещением выставки Василия Поленова в Новой Третьяковке.
Спасибо большое)
24 августа 2019
Посетили сегодня с семьей экскурсию Хамовники: по следам Репина. Очень здорово, что Анастасия разработала такой маршрут. После посещения выставки Репина эта экскурсия очень кстати. И написание многих картин связано именно с этими местами Москвы, здесь художник гостил в усадьбе Л.Н. Толстого. А посещая Новодевичий монастырь, работал над картиной "Царевна Софья". Экскурсия нам очень понравилась и как бонус она была проведена только для нашей семьи) Спасибо, Анастасия, и ждем от Вас новых маршрутов!
22 августа 2019
Экскурсия замечательная! Получаешь невероятное удовольствие, гуляя по одному из самых живописных и исторически богатых районов Москвы. Даже будучи уже знакомым с витиеватыми и тенистыми улочками Хамовников, вы несомненно узнаете и откроете для себя много нового. Анастасия великолепный гид! Она с легкостью подстраивается под индивидуальные предпочтения, создавая комфортную и располагающую атмосферу, при этом Анастасия прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы и дополняет свой рассказ интересными фактами, не связанными с тематикой экскурсии.
Сама по себе экскурсия очень информативная, она знакомит с жизнью и творчеством Репина, а также другими известными жителями Хамовников того периода, что является как хорошей начальной базой, так и прекрасным дополнением к выставке в Третьяковке. Данная экскурсия является отличной возможностью познакомиться и узнать лучше район Хамовники и погрузиться в атмосферу искусства - совместить приятное с полезным! Рекомендую!
16 июля 2019
Я в восторге от экскурсии “Хамовники : по следам Репина». Полное погружение в то время. Это было очень интересно и познавательно. Я до сих пор под впечатлением!
С нетерпением жду новых экскурсий от Анастасии. Как же здорово у неё получается передать атмосферу того времени и увлечь слушателя. Выше всяких похвал! 10 из 10. Всем рекомендую!!
Огромное спасибо!
14 июля 2019
Очень содержательная, интересная экскурсия. После выставки И. Е. Репина было очень классно более подробно узнать, где и когда были написаны некоторые знаковые полотна художника. Мне всегда очень нравились портреты Л.Н. Толстого и легендарного хирурга Пирогова. Мы побывали там, где встречались эти гении, где они общались, спорили, дружили. Мы были возле дома, где жил и работал Репин, где он рисовал свой " Крестный ход", дошли до Новодевечьего монастыря, в который была сослана Софья после восстания стрельцов. Репин гениально изобразил её заточение. Мне посчастливилось жить в Хамовниках. После экскурсии я ещё больше полюбила свой район. Спасибо огромное за приятное и интересное времяпрепровождение!
14 июля 2019
Познавательная , проходящая на одном дыхании экскурсия. Анастасия прекрасно разбирается в теме, интересный рассказчик .

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