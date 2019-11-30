6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Где Репин жил, творил, любил и с кем дружил

Что связывает эти фамилии — Тургенев, Герцен, Трубецкой, Волконский, Толстой? Один из старейших районов столицы — Хамовники. Гении разных эпох выбирали его своим домом и Илья Репин не был исключением.

От Парка культуры мы пройдём до улицы Тимура Фрунзе: вы услышите о переезде художника в Москву, о его жизни здесь, о знакомствах и творчестве.

Музей-усадьба Л.Н. Толстого, которую мы осмотрим дальше, помнит долгие беседы художника и писателя. О чём они спорили, почему для Репина Лев Николаевич был авторитетом? Я расскажу об истории знакомства творцов и об их взаимоотношениях.

Репин не всегда жил на Тимура Фрунзе, поэтому дальше мы отправимся к его второму дому в Земледельческом переулке, где живописец работал над основными произведениями. Здесь вы узнаете больше о его детях, жене Вере и о семейном быте.

Прогулявшись через сквер Девичьего поля, мы очутимся у Новодевичьего монастыря: здесь была заточена царевна Софья, образ которой впоследствии Репин отобразил на своём первом историческом полотне. Вы узнаете о секретах работы над картиной и о том, что сподвигло гения написать её.

Органичным дополнением к прогулке может стать посещение вами сезонной выставки в Новой Третьяковке, где выставлены нашумевшие и легендарные работы творца.