Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Биография города

От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии 🧭 вы будете перелистывать страницы истории 📖 Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.

Визитные карточки Каширы

Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи 🖼 и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории Каширы! На прогулке 👣 вы увидите:

Никитский монастырь и церковь — главный православный комплекс в Кашире. Здесь я проведу вас на смотровую площадку, откуда открывается живописная панорама города и окрестностей

— главный православный комплекс в Кашире. Здесь я проведу вас на смотровую площадку, откуда открывается живописная панорама города и окрестностей Хлебную площадь у Введенского храма , на которой я расскажу о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма

, на которой я расскажу о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма Памятник стрельцу , символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице

, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице Памятники героям ВОВ , проходя мимо которых мы вспомним подвиг отряда генерала Белова

, проходя мимо которых мы вспомним подвиг отряда генерала Белова Сквер А. С. Пушкина , где вы узнаете, кто из родственников знаменитого поэта жил на Каширской земле

, где вы узнаете, кто из родственников знаменитого поэта жил на Каширской земле Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному

В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора, чтобы обсудить красивейший архитектурный ансамбль.

Организационные детали