Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Биография города От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии 🧭 вы будете перелистывать страницы истории 📖 Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.
Визитные карточки Каширы Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи 🖼 и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории Каширы! На прогулке 👣 вы увидите:
Никитский монастырь и церковь — главный православный комплекс в Кашире. Здесь я проведу вас на смотровую площадку, откуда открывается живописная панорама города и окрестностей
Хлебную площадь у Введенского храма, на которой я расскажу о традиционной Георгиевской ярмарке и старинных торговых рядах, аркады которых гармонировали с формами храма
Памятник стрельцу, символизирующий подвиг каширских стрельцов 1572 года, остановивших турецко-крымскую армию на пути к столице
Памятники героям ВОВ, проходя мимо которых мы вспомним подвиг отряда генерала Белова
Сквер А. С. Пушкина, где вы узнаете, кто из родственников знаменитого поэта жил на Каширской земле
Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского — почему святыня получила двойное название как здесь оказался зарайский памятник преподобному
В завершение мы остановимся у Успенского кафедрального собора, чтобы обсудить красивейший архитектурный ансамбль.
Организационные детали
От Москвы до Каширы можно добраться на автомобиле 🚘 или электричке, уходящей с Павелецкого вокзала — в этом случае я могу встретить вас на Ж/Д станции
Экскурсия пешеходная, но может проводиться на вашем автотранспорте или по предварительной договоренности на трансфере (детали уточняйте в переписке)
При желании мы можем посетить Музей истории кукол, стоимость входного билета — 50 руб. /чел.
Если вас больше 5 человек, доплата за каждого участника составит 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 в городе Кашира
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Евгений. Вот уже много лет я провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Кашире. Я сертифицированный гид и долгое время работаю в сфере туризма. Люблю этот город и пишу стихи, посвященные его истории, а также являюсь участником дуэта авторской песни, выступление которого вам, возможно, доведется услышать на экскурсии! :)