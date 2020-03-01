Исторические экскурсии по Москве

Москва сквозь столетия Вы узнаете, почему строительство Манежной площади закончилось созданием нового музея и какие часы на ней прячутся. Полюбуетесь Большим театром и выясните, как зажигалась его парадная люстра 200 лет назад. Кроме того, увидите один из первых фонтанов Москвы, чугунную часовню и роскошную гостиницу начала XX века с панно Врубеля на фасаде.
Московские факты и легенды Я расскажу, как братья Третьяковы боролись с пробками в конце XIX столетия, какие переселенцы дали название площади Лубянка и почему в прошлом веке оно стало нарицательным. А еще вас ждут самые большие часы в стране в знаменитом магазине Детский мир. Завершится наша прогулка ровно в том месте, откуда пошла присказка «у черта на Куличках».
Организационные детали
Если с вами будут дети 8-13 лет, я могу включить в экскурсию фрагменты викторины, чтобы сделать ее еще увлекательнее
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у метро Охотный ряд.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. По первому образованию я экономист, преподавала в институте учет и аудит. Профессиональным гидом стала исключительно по любви: любви к городу, путешествиям и позитивному общению! Я сделаю все возможное, чтобы вы вспоминали о наших прогулках по Москве с удовольствием и теплотой.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.