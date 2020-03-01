Исторические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Москва сквозь столетия

Вы узнаете, почему строительство Манежной площади закончилось созданием нового музея и какие часы на ней прячутся. Полюбуетесь Большим театром и выясните, как зажигалась его парадная люстра 200 лет назад. Кроме того, увидите один из первых фонтанов Москвы, чугунную часовню и роскошную гостиницу начала XX века с панно Врубеля на фасаде.

Московские факты и легенды

Я расскажу, как братья Третьяковы боролись с пробками в конце XIX столетия, какие переселенцы дали название площади Лубянка и почему в прошлом веке оно стало нарицательным. А еще вас ждут самые большие часы в стране в знаменитом магазине Детский мир. Завершится наша прогулка ровно в том месте, откуда пошла присказка «у черта на Куличках».