Илья Л. проводит ещё 2 экскурсии

Вы узнаете, как в городе зародились первые коммунистические партии, как москвичи встретили Октябрьскую революцию 1917 года, как они жили при НЭПе, как перенесли сложные 1930-е годы и войну 1941-1945 годов. В ходе экскурсии 🧭 я поведу вас по местам коммунистического наследия СССР, а также расскажу занимательные истории 📖 о людях самых разных сфер жизни советского общества - известных партийных деятелях, артистах, полярниках и даже кондитерах!
Откройте для себя Москву такой, какой вы её ещё не видели!
Что входит
Услуги гида + позитивное настроение
Начало
🚩 Выход №11 из метро Площадь Революции
Место завершения
🏁 Здание Тасс на Никитском бульваре
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.