Илья Л. проводит ещё 2 экскурсии

Вы узнаете, как в городе зародились первые коммунистические партии, как москвичи встретили Октябрьскую революцию 1917 года, как они жили при НЭПе, как перенесли сложные 1930-е годы и войну 1941-1945 годов. В ходе экскурсии 🧭 я поведу вас по местам коммунистического наследия СССР, а также расскажу занимательные истории 📖 о людях самых разных сфер жизни советского общества - известных партийных деятелях, артистах, полярниках и даже кондитерах!

Откройте для себя Москву такой, какой вы её ещё не видели!