Илья Л. проводит ещё 2 экскурсии

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Коммунистическая Москва

Илья Л.
Илья Л. – Гид из Москвы
Коммунистическая Москва
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Коммунистическая Москва
Коммунистическая Москва
Вы узнаете, как в городе зародились первые коммунистические партии, как москвичи встретили Октябрьскую революцию 1917 года, как они жили при НЭПе, как перенесли сложные 1930-е годы и войну 1941-1945 годов. В ходе экскурсии 🧭 я поведу вас по местам коммунистического наследия СССР, а также расскажу занимательные истории 📖 о людях самых разных сфер жизни советского общества - известных партийных деятелях, артистах, полярниках и даже кондитерах!
Откройте для себя Москву такой, какой вы её ещё не видели!
Что входит
  • Услуги гида + позитивное настроение
Начало
🚩 Выход №11 из метро Площадь Революции
Место завершения
🏁 Здание Тасс на Никитском бульваре
Коммунистическая Москва
Коммунистическая Москва
Коммунистическая Москва
Коммунистическая Москва
Коммунистическая Москва

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья Л.
Илья Л.
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