  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Крыша для Вас "Точка обзора"

Андрей
Андрей – Гид из Москвы
Крыша для Вас "Точка обзора"
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🏙С городских высот
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Записаться
Крыша для Вас "Точка обзора"
Крыша для Вас "Точка обзора"

Что вы увидите

  • Московский кремль
  • Высотки комплекса Москва-сити
  • Все семь Сталинских высоток
  • Москва-река
  • Храм Христа-Спасителя
  • Памятник Петру 1
  • Парк Зарядье
  • Многое другое
Если вы видели Москву со всех сторон, обошли все парки 🌳 и музеи 🖼, заглянули в каждый закоулок, то мы все-равно уверены, что сможем вас удивить новым ракурсом! Взгляните на город 🏙️ с безопасной официальной крыши, откуда видно: Кремль, высотки Москва-Сити, все семь Сталинских высоток и неповторимую архитектуру центральных районов города.
С нами вы точно, в любое время суток и даже года, сможете полюбоваться на город сверху без каких-либо опасений!
Что входит
  • Сопровождение инструктора
  • Подъем на безопасную крышу с прекрасными видами на центр Москвы (точно лучше, чем с общедоступных смотровых).
  • Свободное время для обследования округи.
  • Время на то, чтобы сделать фотографии с самого необычного ракурса.
Что не входит
    Начало
    🚩 Информация о месте обсуждается после бронирования
    Место завершения
    🏁 Обсуждается после бронирования
    Крыша для Вас "Точка обзора"
    Крыша для Вас "Точка обзора"
    Крыша для Вас "Точка обзора"
    Крыша для Вас "Точка обзора"
    Крыша для Вас "Точка обзора"

    Выберите дату для встречи

    • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Андрей
    Андрей
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Андрей проводит ещё 6 экскурсий

    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    1 500
    1.5 часа
    По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
    525 отзывов
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    2 000
    1.5 часа
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    43 отзыва
    На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
    5 000
    1.5 часа
    На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
    16 отзывов
    Фотосессия на крыше
    3 800
    1 час
    Фотосессия на крыше
    5 отзывов
    Свидание на крыше Москвы
    10 000
    2 часа
    Свидание на крыше Москвы
    1 отзыв
    Духовные практики на Крыше
    3 000
    1 час
    Духовные практики на Крыше

    Еще несколько необычных экскурсий в Москве

    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    700
    3 часа
    Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
    1985 отзывов
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    800
    4 часа
    Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
    551 отзыв
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    990
    3 часа
    Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
    541 отзыв
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    1 200
    1 час
    Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
    439 отзывов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    1 400
    13 часов
    Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
    418 отзывов
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    800
    1.5 часа
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    362 отзыва