Если вы видели Москву со всех сторон, обошли все парки 🌳 и музеи 🖼, заглянули в каждый закоулок, то мы все-равно уверены, что сможем вас удивить новым ракурсом! Взгляните на город 🏙️ с безопасной официальной крыши, откуда видно: Кремль, высотки Москва-Сити, все семь Сталинских высоток и неповторимую архитектуру центральных районов города.
С нами вы точно, в любое время суток и даже года, сможете полюбоваться на город сверху без каких-либо опасений!
Что входит
Сопровождение инструктора
Подъем на безопасную крышу с прекрасными видами на центр Москвы (точно лучше, чем с общедоступных смотровых).
Свободное время для обследования округи.
Время на то, чтобы сделать фотографии с самого необычного ракурса.
Что не входит
Начало
🚩 Информация о месте обсуждается после бронирования
Место завершения
🏁 Обсуждается после бронирования
Выберите дату для встречи
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.