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«Лабиринты Минотавра»

5
8 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Эллада зовёт! Отправляемся в увлекательный квест по миру Древней Греции.

Разберемся в греческой мифологии, встретимся с немейским львом и выберемся из лабиринта Минотавра.

А в конце участники получат подарки в память о своих героических подвигах.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕵️Квест
  • 🖼Музеи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 690 ₽ за человека

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«Лабиринты Минотавра»
«Лабиринты Минотавра»

Что вы увидите

  • Греческие залы государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина.
Что вас ждет:«Лабиринты Минотавра» — это детская, театрализованная экскурсия-квест по греческим залам Пушкинского музея.
Экскурсия разработана в формате квеста, а экскурсовод предстанет в образе царицы Араиадны. Детям предстоит разгадать загадки, ответить на вопросы и встретиться с немейским львом. Обязательно будем использовать различные волшебные приспособления для выхода из лабиринта Минотавра. В конце участники получат небольшие подарки.
Ребята вспомнят древнегреческих богов и их истории 📖. Они узнают тайну рождения Афины. Каким образом Зевс захватил власть на Олимпе. Кто были самые большие подружки Аполлона и Артемиды. Как поплатился Нарцисс за свою гордость. И какая древнегреческая богиня​ предвещала победу в битве войну.
Мы поговорим о древнегреческих героях, о Персее, его сражение с Медузой Горгоной, каким образом он нашёл​ остров 🏝️ где живут Горгоны, как ему удалось скрыться от преследования Горгон. Вспомним с вами одиннадцатый подвиг Геракла, увидим красочное панно с изображением битвы Тесея с​ Минотавром, узнаем секрет Минотавра и нам откроется выход из древнегреческого лабиринта.
Важно знать:- Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов. Входные билеты 🎫 уже включены в стоимость билета.
  • Стоимость взрослого билета — это стоимость входного билета в музей 🖼
Что входит
  • Входной билет
  • Услуги гида
  • Театрализованная экскурсия-квест
  • Подарки из натуральных камней.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Волхонка д. 12
Место завершения
🏁 Волхонка д. 12
«Лабиринты Минотавра»
«Лабиринты Минотавра»
«Лабиринты Минотавра»
«Лабиринты Минотавра»

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория
Виктория
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8 отзывов оставили туристы

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