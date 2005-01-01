Что вас ждет:«Лабиринты Минотавра» — это детская, театрализованная экскурсия-квест по греческим залам Пушкинского музея.

Экскурсия разработана в формате квеста, а экскурсовод предстанет в образе царицы Араиадны. Детям предстоит разгадать загадки, ответить на вопросы и встретиться с немейским львом. Обязательно будем использовать различные волшебные приспособления для выхода из лабиринта Минотавра. В конце участники получат небольшие подарки.

Ребята вспомнят древнегреческих богов и их истории 📖. Они узнают тайну рождения Афины. Каким образом Зевс захватил власть на Олимпе. Кто были самые большие подружки Аполлона и Артемиды. Как поплатился Нарцисс за свою гордость. И какая древнегреческая богиня​ предвещала победу в битве войну.

Мы поговорим о древнегреческих героях, о Персее, его сражение с Медузой Горгоной, каким образом он нашёл​ остров 🏝️ где живут Горгоны, как ему удалось скрыться от преследования Горгон. Вспомним с вами одиннадцатый подвиг Геракла, увидим красочное панно с изображением битвы Тесея с​ Минотавром, узнаем секрет Минотавра и нам откроется выход из древнегреческого лабиринта.

Важно знать:- Экскурсия ⛳ не требует дополнительных расходов. Входные билеты 🎫 уже включены в стоимость билета.