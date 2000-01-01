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Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao

5
2 отзыва
Ася
Ася – Гид из Москвы
Побывать на мануфактуре ремесленного шоколада и выяснить секреты его приготовления вы сможете во время этой необычной экскурсии 🧭.

Вы увидите оборудование, на котором производят шоколад, познакомитесь с историей 📖 создания всеми любимого лакомства и сами превратитесь в мастеров-шоколатье.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao
Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao

Что вы увидите

  • Уникальная мануфактура FreshCacao
Мастер-класс включает в себя программу обзорной экскурсии 🧭 по нашему производству, дегустацию свежевших сортов шоколада и десертов и собственноручное приготовление плитки шоколада или десертов. Возможность увидеть настоящее оборудование, на котором работают профессиональные шоколатье, и под их руководством сделать шоколад самостоятельно. Во время экскурсии мы рассказываем о создании шоколада от начала до конца, истории 📖 рождения дерева какао, о влиянии лакомства на наше здоровье и настроение и о его правильном употреблении. В программу включена дегустация разных видов свежей продукции.
Группа от 10 до 25 человек
Мастер-классы проходят по выходным. Продолжительность программы 2 часа.
Стоимость с участника 2000.
Дети с 5 лет - полноценные участники мастер-класса (вместе со взрослыми). Младшие дети также могут присутствовать.
Мануфактура ремесленного шоколада FRESHCACAO уникальна и замечательна тем, что у нас можно увидеть, поприсутствовать, поучаствовать в приготовлении шоколада от какао-бобов до плитки или десерта. Наш темный шоколад из элитных ароматических сортов какао содержит только какао бобы и тростниковый сахар. Мы также делаем изысканные трюфели, цукаты, полезные десерты для детей и взрослых.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Мастер-класс по приготовлению шоколада или десерта (на выбор)
  • Дегустация различных сортов свежей продукции.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 улица Электрозаводская, 21, проходная №3
Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao
Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao
Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao
Мастер-класс «Рождение шоколада» на шоколадной мануфактуре FreshCacao

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ася
Ася
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