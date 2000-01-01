Мастер-класс включает в себя программу обзорной экскурсии 🧭 по нашему производству, дегустацию свежевших сортов шоколада и десертов и собственноручное приготовление плитки шоколада или десертов. Возможность увидеть настоящее оборудование, на котором работают профессиональные шоколатье, и под их руководством сделать шоколад самостоятельно. Во время экскурсии мы рассказываем о создании шоколада от начала до конца, истории 📖 рождения дерева какао, о влиянии лакомства на наше здоровье и настроение и о его правильном употреблении. В программу включена дегустация разных видов свежей продукции.

Группа от 10 до 25 человек

Мастер-классы проходят по выходным. Продолжительность программы 2 часа.

Стоимость с участника 2000.

Дети с 5 лет - полноценные участники мастер-класса (вместе со взрослыми). Младшие дети также могут присутствовать.

Мануфактура ремесленного шоколада FRESHCACAO уникальна и замечательна тем, что у нас можно увидеть, поприсутствовать, поучаствовать в приготовлении шоколада от какао-бобов до плитки или десерта. Наш темный шоколад из элитных ароматических сортов какао содержит только какао бобы и тростниковый сахар. Мы также делаем изысканные трюфели, цукаты, полезные десерты для детей и взрослых.