  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Модерн в окрестностях Арбата

Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
Знаете ли Вы, где жила Маргарита из булгаковского романа? Приглашаю Вас на свидание с московским модерном, чтобы углубиться в историю 📖 Москвы и узнать это и многое другое.

Я покажу вам настоящие архитектурные шедевры эпохи модерна, Расскажу, в чем особенность этого уникального стиля, как он пришел в Москву.

Покажу вам удивительные, но незаметные для большинства людей «повисшую пилястру» и антилопный фриз.

И, конечно, расскажу о людях, которые жили в этих домах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Модерн в окрестностях Арбата
Модерн в окрестностях Арбата

Что вы увидите

  • Особняки и доходные дома в стиле модерн в переулках между Арбатом и Пречистенкой
Модерн — уникальный стиль, который пришелся на первые 10-15 лет XX века. Быстротечный, разнообъемный и прекрасный — как природа, которую он так ярко воспевает. Растительный и животный миры вдохновляли зодчих, подстегивали их фантазию, и нашли свое воплощение на стенах зданий в стиле модерн. Модерн — это примета времени. Бурное развитие экономики, промышленности, строительства, средств связи, искусства — все это легло в основу развития модерна.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

  • где бывали Рахманинов, Прокофьев и Скрябин;
  • какой британский архитектор спроектировал два дома для московских купцов;
  • где жил музыкальный издатель самых известных российских композиторов;
  • какой архитектор спорит за звание "отца московского модерна";
  • какой доходный дом принадлежал крестьянину;
  • в каком доме, возможно, жила Маргарита из булгаковского романа;
  • что такое "рекковский модерн";
  • где в Москве можно отыскать кусочек саванны;
  • ... и т. д.
  • Отыщем гигантскую скульптуру льва, "повисшую пилястру", антилопный фриз, перевернутую рюмку и многое другое.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. м. Смоленская
Место завершения
🏁 Ст.м. Кропоткинская
Модерн в окрестностях Арбата
Модерн в окрестностях Арбата
Модерн в окрестностях Арбата
Модерн в окрестностях Арбата
Модерн в окрестностях Арбата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла А.
Алла А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Алла А. проводит ещё 5 экскурсий

Москва: исторический центр за пару часов
2 915
2 часа
Москва: исторический центр за пару часов
45 отзывов
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
2 915
1.5 часа
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
42 отзыва
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 915
1.5 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
24 отзыва
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
2 915
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
9 отзывов
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
2 915
1.5 часа
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1985 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов