Особняки и доходные дома в стиле модерн в переулках между Арбатом и Пречистенкой
Модерн — уникальный стиль, который пришелся на первые 10-15 лет XX века. Быстротечный, разнообъемный и прекрасный — как природа, которую он так ярко воспевает. Растительный и животный миры вдохновляли зодчих, подстегивали их фантазию, и нашли свое воплощение на стенах зданий в стиле модерн. Модерн — это примета времени. Бурное развитие экономики, промышленности, строительства, средств связи, искусства — все это легло в основу развития модерна.
На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:
где бывали Рахманинов, Прокофьев и Скрябин;
какой британский архитектор спроектировал два дома для московских купцов;
где жил музыкальный издатель самых известных российских композиторов;
какой архитектор спорит за звание "отца московского модерна";
какой доходный дом принадлежал крестьянину;
в каком доме, возможно, жила Маргарита из булгаковского романа;