Алла А. – Гид из Москвы

Знаете ли Вы, где жила Маргарита из булгаковского романа? Приглашаю Вас на свидание с московским модерном, чтобы углубиться в историю 📖 Москвы и узнать это и многое другое.



Я покажу вам настоящие архитектурные шедевры эпохи модерна, Расскажу, в чем особенность этого уникального стиля, как он пришел в Москву.



Покажу вам удивительные, но незаметные для большинства людей «повисшую пилястру» и антилопный фриз.



И, конечно, расскажу о людях, которые жили в этих домах.