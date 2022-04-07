Все слышали о «квартале красных фонарей». Но это ведь там, «у них», в «Европах»! А у нас что? У нас все по-другому, все чинно, да пристойно. Храмы, монастыри, консервативные нравы. Все так, да не совсем. В 19 веке, по соседству с центром Москвы, вдруг появляются лабиринты-переулочки с дурной репутацией. По утрам тихие и безлюдные, к вечеру они до неузнаваемости преображались. Яркое, вызывающее освещение, развеселая музыка из окон и призывно открытые двери домов, к которым то и дело ямщики подвозили гостей.

Сотни мужчин ежедневно стремились сюда - на Грачевку, в наш, московский «квартал красных фонарей». Здесь дамочки, с непристойными манерами и игривым взглядом, фривольные «вдовушки» в траурных нарядах, манерные гимназистки и деревенские бабы. Публичные дома эконом-класса соседствовали с элитными, а в трактирах от клиентов не было отбоя. И все это легально! Как так получилось в царской России? Готовы ли вы узнать тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки? Тогда оставляйте детей дома и записывайтесь на экскурсию «Московский квартал красных фонарей», будет жарко!