Московский квартал красных фонарей

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Окончание маршрута: ст. м. Трубная. Экскурсия 18+.
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей

Что вас ожидает 🤩

  • Грачевка
  • Сретенка
  • Московский квартал красных фонарей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Все слышали о «квартале красных фонарей». Но это ведь там, «у них», в «Европах»! А у нас что? У нас все по-другому, все чинно, да пристойно. Храмы, монастыри, консервативные нравы. Все так, да не совсем. В 19 веке, по соседству с центром Москвы, вдруг появляются лабиринты-переулочки с дурной репутацией. По утрам тихие и безлюдные, к вечеру они до неузнаваемости преображались. Яркое, вызывающее освещение, развеселая музыка из окон и призывно открытые двери домов, к которым то и дело ямщики подвозили гостей.

Сотни мужчин ежедневно стремились сюда - на Грачевку, в наш, московский «квартал красных фонарей». Здесь дамочки, с непристойными манерами и игривым взглядом, фривольные «вдовушки» в траурных нарядах, манерные гимназистки и деревенские бабы. Публичные дома эконом-класса соседствовали с элитными, а в трактирах от клиентов не было отбоя. И все это легально! Как так получилось в царской России? Готовы ли вы узнать тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки? Тогда оставляйте детей дома и записывайтесь на экскурсию «Московский квартал красных фонарей», будет жарко!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 14:00

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