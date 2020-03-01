Оксана проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Памятники прошлого

Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы. Вы услышите его историю и увидите, что осталось от бывших торговых рядов 18 — 19 веков, которых было почти полсотни. Гуляя по Варварке, осмотрите храмы 17 века, узнаете, где проходила первая улица московского посада, где находится первое английское посольство, а также где был еврейский квартал и городские трущобы. Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие». А еще я объясню, что осталось от знаменитой гостиницы «Россия».

Архитектура будущего

После отправимся в парк Зарядье: он появился недавно, но уже очень популярен у москвичей и гостей столицы. Я расскажу о необычном устройстве этого общественного пространства, которое создано международной командой архитекторов и инженеров. Вы полюбуетесь многообразием русской природы, переходя из одной зоны в другую: березовые рощи и хвойные леса, болота, заливные луга и суровые растения тундры уместились всего на 10,5 гектарах земли. Прогулка по Парящему мосту откроет интересные ракурсы самого центра столицы.

А после по желанию вы сможете посетить аттракционы «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией», ощутить незабываемые впечатления и увидеть страну и столицу с высоты.

Маршрут был удостоен специального диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года» «За разработку и реализацию социально-ответственного проекта»: Специальный маршрут «Прогулка для маломобильных групп граждан», Москва.