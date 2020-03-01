Оксана проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по самому центру для людей с ограниченными физическими возможностями

Оксана
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Оксана – ваш гид
Этот маршрут разработан с учётом особенностей людей, для которых обычная экскурсия представляет трудности.

Вы узнаете о прошлом Китай-города, прогуляетесь по Варварке, полюбуетесь орнаментами Покровского собора и посетите парк Зарядье.

Я расскажу, как на небольшой территории уместились 4 природные зоны и какие технические новшества использовали при его создании.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро "Китай-город"
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Москва без барьеров
Москва без барьеров

Что вас ожидает

Памятники прошлого
Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы. Вы услышите его историю и увидите, что осталось от бывших торговых рядов 18 — 19 веков, которых было почти полсотни. Гуляя по Варварке, осмотрите храмы 17 века, узнаете, где проходила первая улица московского посада, где находится первое английское посольство, а также где был еврейский квартал и городские трущобы. Мы остановимся у храма Василия Блаженного и поговорим о том, кто такие «блаженные и убогие». А еще я объясню, что осталось от знаменитой гостиницы «Россия».

Архитектура будущего
После отправимся в парк Зарядье: он появился недавно, но уже очень популярен у москвичей и гостей столицы. Я расскажу о необычном устройстве этого общественного пространства, которое создано международной командой архитекторов и инженеров. Вы полюбуетесь многообразием русской природы, переходя из одной зоны в другую: березовые рощи и хвойные леса, болота, заливные луга и суровые растения тундры уместились всего на 10,5 гектарах земли. Прогулка по Парящему мосту откроет интересные ракурсы самого центра столицы.
А после по желанию вы сможете посетить аттракционы «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией», ощутить незабываемые впечатления и увидеть страну и столицу с высоты.

Маршрут был удостоен специального диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года» «За разработку и реализацию социально-ответственного проекта»: Специальный маршрут «Прогулка для маломобильных групп граждан», Москва.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • По поводу бронирования мест на аттракционах «Полёт над Москвой» и «Полёт над Россией» уточняйте в переписке.
  • Проведение экскурсии на иностранном языке возможно по предварительному запросу.
Москва без барьеров
Москва без барьеров
Москва без барьеров
Москва без барьеров
Москва без барьеров
Москва без барьеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Китай-город".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. На экскурсиях открою вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Люблю свой город, люблю знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места я расскажу вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию моих гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии провожу на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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