Москва Купеческая. Замоскворечье

Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками,...

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2 отзыва
Замоскворечье – необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими домами, великолепными храмами и церквями.

Внешний облик Замоскворечья создавался главными благодетелями и меценатами города того времени – купцами.

Прогуляться по этому таинственному, невероятно красивому, старому, и, возможно, самому спокойному и уютному району Москвы с богатой историей предлагаем Вам на нашей пешеходной экскурсии по Замоскворечью!
Москва Купеческая. Замоскворечье
Москва Купеческая. Замоскворечье
Москва Купеческая. Замоскворечье
Москва Купеческая. Замоскворечье
Москва Купеческая. Замоскворечье
Москва Купеческая. Замоскворечье

Что вы увидите 🤩

  • Ордынку
  • Якиманку
  • Лаврушинский переулок
  • Пятницкую
  • церковь Воскресения Христова
  • храм священномученика Климента папы Римского
  • храм Живоначальной Троицы в Вишняках
  • Скорбященскую церковь на Большой Ордынке
  • набережную Водоотводного канала
  • самые красивые дома Замоскворечья
  • Третьяковскую галерею
На экскурсии мы не сможем не заглянуть в тихие переулки и дворики и понять, насколько же многообразна и интересна архитектура Москвы!

Мы вспомним:

  • как зарождалось Замоскворечье, и что было раньше на этом месте;
  • биографии самых именитых и малоизвестных купцов Москвы и интересные случаи из их биографий;
  • сколько здесь известных и красивейших церквей;
  • чем жили люди в Москве и, в частности, в Замоскворечье сто лет назад и многое–многое другое!

Вы узнаете:

  • о том, как этому центральному району Москвы удалось уцелеть в Советское время;
  • истории самых красивых домов Замоскворечья;
  • о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи;
  • насколько реальными изображались купцы в русской поэзии, прозе, пьесах;
  • что конкретно сделали для столицы Морозовы, Мамонтовы, Боткины и Третьяковы.

Вы полюбуетесь:

  • самыми известными и красивыми улицами этого древнего района – Ордынкой, Якиманкой, Лаврушинским переулком и, конечно же, Пятницкой;
  • церковью Воскресения Христова, храмом священномученика Климента папы Римского, храмом Живоначальной Троицы в Вишняках, Скорбященской церковью на Большой Ордынке;
  • набережными Водоотводного канала и многими другими памятными местами этого славного района!
Приходите, пешеходная экскурсия по Замоскворечью обещает быть увлекательной и познавательной!

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человекДля группы 1-100 человек
Взрослый билет
700 ₽
Детский билет (школьники и дошкольники)
500 ₽
Льготный билет (студенты, пенсионеры)
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: на выходе из ст. м. Новокузнецкая
Завершение: ст. м. Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные даты в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В указанные даты в 13:00

Незабываемая М.
Незабываемая М.
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Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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