На экскурсии мы не сможем не заглянуть в тихие переулки и дворики и понять, насколько же многообразна и интересна архитектура Москвы!

Мы вспомним:

как зарождалось Замоскворечье, и что было раньше на этом месте;

биографии самых именитых и малоизвестных купцов Москвы и интересные случаи из их биографий;

сколько здесь известных и красивейших церквей;

чем жили люди в Москве и, в частности, в Замоскворечье сто лет назад и многое–многое другое!

Вы узнаете:

о том, как этому центральному району Москвы удалось уцелеть в Советское время;

истории самых красивых домов Замоскворечья;

о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи;

насколько реальными изображались купцы в русской поэзии, прозе, пьесах;

что конкретно сделали для столицы Морозовы, Мамонтовы, Боткины и Третьяковы.

Вы полюбуетесь:

самыми известными и красивыми улицами этого древнего района – Ордынкой, Якиманкой, Лаврушинским переулком и, конечно же, Пятницкой;

церковью Воскресения Христова, храмом священномученика Климента папы Римского, храмом Живоначальной Троицы в Вишняках, Скорбященской церковью на Большой Ордынке;

набережными Водоотводного канала и многими другими памятными местами этого славного района!

Приходите, пешеходная экскурсия по Замоскворечью обещает быть увлекательной и познавательной!