На экскурсии мы не сможем не заглянуть в тихие переулки и дворики и понять, насколько же многообразна и интересна архитектура Москвы!
Мы вспомним:
- как зарождалось Замоскворечье, и что было раньше на этом месте;
- биографии самых именитых и малоизвестных купцов Москвы и интересные случаи из их биографий;
- сколько здесь известных и красивейших церквей;
- чем жили люди в Москве и, в частности, в Замоскворечье сто лет назад и многое–многое другое!
Вы узнаете:
- о том, как этому центральному району Москвы удалось уцелеть в Советское время;
- истории самых красивых домов Замоскворечья;
- о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи;
- насколько реальными изображались купцы в русской поэзии, прозе, пьесах;
- что конкретно сделали для столицы Морозовы, Мамонтовы, Боткины и Третьяковы.
Вы полюбуетесь:
- самыми известными и красивыми улицами этого древнего района – Ордынкой, Якиманкой, Лаврушинским переулком и, конечно же, Пятницкой;
- церковью Воскресения Христова, храмом священномученика Климента папы Римского, храмом Живоначальной Троицы в Вишняках, Скорбященской церковью на Большой Ордынке;
- набережными Водоотводного канала и многими другими памятными местами этого славного района!
Приходите, пешеходная экскурсия по Замоскворечью обещает быть увлекательной и познавательной!