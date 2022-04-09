Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева

Познакомиться с музыкальной историей города и пройти по следам великих композиторов

Индивидуальная
Как звучит Москва? Произведениями Рахманинова, голосом Магомаева, песнями Пахмутовой? На прогулке вы откроете музыкальную историю столицы, увидите театры, консерваторию и концертные залы, памятники музыкантам и дома, где они жили.

Мы послушаем любимые мелодии, поговорим о музыкальном образовании, о жизни композиторов — и немного о нотной грамоте.
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
Москва Музыкальная: от Чайковского до Мацуева
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Что вас ожидает

Как становятся музыкантами

В чем причина мирового успеха российских музыкантов и композиторов? На этот вопрос ответит первая часть нашей прогулки: вы увидите главные музыкальные учебные заведения страны — Московскую консерваторию и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Я расскажу, как происходит процесс обучения, чем интересны исторические здания музыкальных альма-матер, чем отличается музыкальная школа от училища, а музыкальная академия — от консерватории.

Музыкальная Москва — прогулка как по нотам

На наш маршрут, словно ноты на нотный стан, будут нанизаны объекты, связанные с музыкой: театры и концертные залы, памятники выдающимся музыкантам и дома, в которых они жили. Вы побываете возле Московской консерватории на Большой Никитской. Услышите, как звучит музыка, записанная нотами на памятниках Чайковскому и Ростроповичу. Поймете, как в историю Москвы вплетены имена Магомаева, Рахманинова, Хачатуряна, Гнесиных, Пахмутовой и других выдающихся исполнителей, композиторов и педагогов.

Маршрут экскурсии

  • Ул. Арбат, место основания Московской консерватории
  • Здание МССМШ имени Гнесиных
  • «Дом Болконского»
  • Московская консерватория
  • Памятник П. Чайковскому
  • Дом артистов ГАБТ
  • Дом композиторов
  • Памятники М. Ростроповичу, А. Хачатуряну, М. Магомаеву
  • Англиканский собор
  • Театр «Геликон-опера» и «Наполеоновский театр»
  • Академическое музыкальное училище при Московской консерватории
  • Концертный зал РАМ имени Гнесиных
  • Гостиная Шуваловой и училище имени Гнесиных
  • Музей «Чайковский и Москва»

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется российской, советской музыкой и ее традициями, а также хочет по-новому взглянуть на историю Москвы.

Организационные детали

В зимнее время советую теплее одеваться, а в летнее — захватить с собой бутылку воды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле выхода из м. «Арбатская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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