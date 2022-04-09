В чем причина мирового успеха российских музыкантов и композиторов? На этот вопрос ответит первая часть нашей прогулки: вы увидите главные музыкальные учебные заведения страны — Московскую консерваторию и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Я расскажу, как происходит процесс обучения, чем интересны исторические здания музыкальных альма-матер, чем отличается музыкальная школа от училища, а музыкальная академия — от консерватории.
На наш маршрут, словно ноты на нотный стан, будут нанизаны объекты, связанные с музыкой: театры и концертные залы, памятники выдающимся музыкантам и дома, в которых они жили. Вы побываете возле Московской консерватории на Большой Никитской. Услышите, как звучит музыка, записанная нотами на памятниках Чайковскому и Ростроповичу. Поймете, как в историю Москвы вплетены имена Магомаева, Рахманинова, Хачатуряна, Гнесиных, Пахмутовой и других выдающихся исполнителей, композиторов и педагогов.
Всем, кто интересуется российской, советской музыкой и ее традициями, а также хочет по-новому взглянуть на историю Москвы.
В зимнее время советую теплее одеваться, а в летнее — захватить с собой бутылку воды.