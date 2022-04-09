Что вас ожидает

Как становятся музыкантами

В чем причина мирового успеха российских музыкантов и композиторов? На этот вопрос ответит первая часть нашей прогулки: вы увидите главные музыкальные учебные заведения страны — Московскую консерваторию и Российскую академию музыки имени Гнесиных. Я расскажу, как происходит процесс обучения, чем интересны исторические здания музыкальных альма-матер, чем отличается музыкальная школа от училища, а музыкальная академия — от консерватории.

Музыкальная Москва — прогулка как по нотам

На наш маршрут, словно ноты на нотный стан, будут нанизаны объекты, связанные с музыкой: театры и концертные залы, памятники выдающимся музыкантам и дома, в которых они жили. Вы побываете возле Московской консерватории на Большой Никитской. Услышите, как звучит музыка, записанная нотами на памятниках Чайковскому и Ростроповичу. Поймете, как в историю Москвы вплетены имена Магомаева, Рахманинова, Хачатуряна, Гнесиных, Пахмутовой и других выдающихся исполнителей, композиторов и педагогов.

Маршрут экскурсии

Ул. Арбат, место основания Московской консерватории

Здание МССМШ имени Гнесиных

имени Гнесиных «Дом Болконского»

Московская консерватория

Памятник П. Чайковскому

Дом артистов ГАБТ

Дом композиторов

Памятники М. Ростроповичу, А. Хачатуряну, М. Магомаеву

Англиканский собор

Театр «Геликон-опера» и «Наполеоновский театр»

Академическое музыкальное училище при Московской консерватории

Концертный зал РАМ имени Гнесиных

имени Гнесиных Гостиная Шуваловой и училище имени Гнесиных

Музей «Чайковский и Москва»

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется российской, советской музыкой и ее традициями, а также хочет по-новому взглянуть на историю Москвы.

Организационные детали

В зимнее время советую теплее одеваться, а в летнее — захватить с собой бутылку воды.