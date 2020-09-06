6 отзывов оставили туристы

Хроники и черты стеклянного города Экскурсии 🧭 по Москва-Сити традиционно начинаются на пешеходном крытом мосту «Багратион» — это символично, ведь его и соседнюю Башню 2000 построили первыми в комплексе. Здесь мы рассмотрим необычную скульптуру «Древо жизни» и пройдем по мосту к набережной Тараса Шевченко. Ее смотровая площадка подарит вам одну из лучших панорам Москва-Сити. Рассматривая небоскребы над рекой, вы узнаете об авторе и идеологе делового центра, о технологии строительства, особенностях и именах башен, а также о сооружениях Москва-Сити, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.
Красавица Москвы с высоты 327 метров Во многих небоскребах Сити есть смотровые площадки — на скоростном лифте мы поднимемся на высочайшую из них, в башне Федерация. Вы полюбуетесь завораживающими видами и посмотрите на главные доминанты и достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ с нового ракурса, а еще угоститесь мороженым — здесь расположена самая высокая в мире фабрика этого лакомства!
Организационные детали
В стоимость включены билеты 🎫 на смотровую площадку и работа аккредитованного гида. Дополнительных расходов в будни нет!
При бронировании экскурсии на воскресенье дополнительно на месте оплачивается 260 руб. со взрослого и 100 руб. с ребенка
После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото
Приятный бонус: бесплатное мороженое и шоколад каждому посетителю
Начало и место завершения
🚩 — метро Выставочная
Экскурсия проводится в среду и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Гид, Ольга, очень приятный рассказчик Спасибо, все пунктуально, чётко
Михаил
3 сентября 2020
Добрый день! Очень понравилось! Будет интересно всем! 👍
ЕЛЕНА
24 августа 2020
Добрый день, экскурсия просто замечательная, узнали все о строительстве и функционировании Москва-Сити. Очень понравилась Ольга, как компетентный, интересный рассказчик. Будем иметь в виду в следующий раз!
Людмила
22 августа 2020
Все понравилось. Гид Ольга хорошо и информированно рассказала о МоскваСити. Проводила по маршруту. Вопросов не возникло. Очень советую.
Анна
15 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Ольге за интересный рассказ, с юмором, шутками. Получили не только новые знания и впечатления, но и заряд бодрости на целый день :)
татьяна
16 июля 2020
Экскурсия подойдет людям возраста, начиная с 10-12 лет. У Ольги грамотная речь, отлично владеет информацией, свободно отвечает на вопросы. Спасибо Ольге за полученное удовольствие.