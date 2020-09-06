6 отзывов оставили туристы

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Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!

Открыть историю нового архитектурного чуда и полюбоваться Москвой с 89 этажа

5
6 отзывов
Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Чтобы с интересом узнать о Москва-Сити и не переживать о покупке билетов на смотровую, отправляйтесь исследовать стеклянный город 🏙️ вместе с нами в мини-группе.

Вы узнаете, как и благодаря кому промзона превратилась в сияющий деловой центр, откроете секреты причудливых небоскребов и полюбуетесь двумя панорамами — Сити с набережной и Москвой с башни Федерация.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!

Что вас ожидает

Хроники и черты стеклянного города
Экскурсии 🧭 по Москва-Сити традиционно начинаются на пешеходном крытом мосту «Багратион» — это символично, ведь его и соседнюю Башню 2000 построили первыми в комплексе. Здесь мы рассмотрим необычную скульптуру «Древо жизни» и пройдем по мосту к набережной Тараса Шевченко. Ее смотровая площадка подарит вам одну из лучших панорам Москва-Сити. Рассматривая небоскребы над рекой, вы узнаете об авторе и идеологе делового центра, о технологии строительства, особенностях и именах башен, а также о сооружениях Москва-Сити, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

Красавица Москвы с высоты 327 метров
Во многих небоскребах Сити есть смотровые площадки — на скоростном лифте мы поднимемся на высочайшую из них, в башне Федерация. Вы полюбуетесь завораживающими видами и посмотрите на главные доминанты и достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ с нового ракурса, а еще угоститесь мороженым — здесь расположена самая высокая в мире фабрика этого лакомства!

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты 🎫 на смотровую площадку и работа аккредитованного гида. Дополнительных расходов в будни нет!
  • При бронировании экскурсии на воскресенье дополнительно на месте оплачивается 260 руб. со взрослого и 100 руб. с ребенка
  • После экскурсии вы сможете остаться на смотровой площадке для самостоятельного осмотра и фото
  • Приятный бонус: бесплатное мороженое и шоколад каждому посетителю
Начало и место завершения
🚩 — метро Выставочная
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!

Экскурсия проводится в среду и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов оставили туристы

6 сентября 2020
Гид, Ольга, очень приятный рассказчик Спасибо, все пунктуально, чётко
3 сентября 2020
Добрый день! Очень понравилось! Будет интересно всем! 👍
24 августа 2020
Добрый день, экскурсия просто замечательная, узнали все о строительстве и функционировании Москва-Сити. Очень понравилась Ольга, как компетентный, интересный рассказчик. Будем иметь в виду в следующий раз!
22 августа 2020
Все понравилось. Гид Ольга хорошо и информированно рассказала о МоскваСити. Проводила по маршруту. Вопросов не возникло. Очень советую.
15 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Ольге за интересный рассказ, с юмором, шутками. Получили не только новые знания и впечатления, но и заряд бодрости на целый день :)
16 июля 2020
Экскурсия подойдет людям возраста, начиная с 10-12 лет. У Ольги грамотная речь, отлично владеет информацией, свободно отвечает на вопросы. Спасибо Ольге за полученное удовольствие.

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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