6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Хроники и черты стеклянного города

Экскурсии 🧭 по Москва-Сити традиционно начинаются на пешеходном крытом мосту «Багратион» — это символично, ведь его и соседнюю Башню 2000 построили первыми в комплексе. Здесь мы рассмотрим необычную скульптуру «Древо жизни» и пройдем по мосту к набережной Тараса Шевченко. Ее смотровая площадка подарит вам одну из лучших панорам Москва-Сити. Рассматривая небоскребы над рекой, вы узнаете об авторе и идеологе делового центра, о технологии строительства, особенностях и именах башен, а также о сооружениях Москва-Сити, внесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

Красавица Москвы с высоты 327 метров

Во многих небоскребах Сити есть смотровые площадки — на скоростном лифте мы поднимемся на высочайшую из них, в башне Федерация. Вы полюбуетесь завораживающими видами и посмотрите на главные доминанты и достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ с нового ракурса, а еще угоститесь мороженым — здесь расположена самая высокая в мире фабрика этого лакомства!

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