14 отзывов оставили туристы

Алексей Л. – Гид из Москвы

Ночная Москва, сияющая огнями – незабываемое зрелище, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.



Прогулки по столице доступны каждому, но вот посмотреть на город 🏙️ с совершенно другого ракурса удастся только тем, кто обратится к профессиональному гиду.



Приглашаю вас на ночную экскурсию ⛳ по крышам, с которых открываются лучшие виды на Москву.