14 отзывов оставили туристы

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Ночная прогулка по московским крышам

4.7
14 отзывов
Алексей Л.
Алексей Л. – Гид из Москвы
Ночная Москва, сияющая огнями – незабываемое зрелище, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Прогулки по столице доступны каждому, но вот посмотреть на город 🏙️ с совершенно другого ракурса удастся только тем, кто обратится к профессиональному гиду.

Приглашаю вас на ночную экскурсию ⛳ по крышам, с которых открываются лучшие виды на Москву.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Ночная прогулка по московским крышам
Ночная прогулка по московским крышам
Мы поднимемся на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города.
Там Вы можете отдохнуть, расслабиться и любоваться красотами столицы ⭐️ предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве. Поэтому сможете посмотреть столицу со всех уголков города.
  • Прогулка пройдёт в свободном формате беседы –здесь не будет сухих энциклопедических данных. Живое общение.
  • Дети до 18 лет могут участвовать в экскурсии 🧭 только в сопровождении взрослых
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Фотосессия
  • Пикник и организация свидания.
Начало и место завершения
🚩 Кутузовский проспект, 32
Ночная прогулка по московским крышам
Ночная прогулка по московским крышам
Ночная прогулка по московским крышам
Ночная прогулка по московским крышам
Ночная прогулка по московским крышам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Л.
Алексей Л.
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14 отзывов оставили туристы

Алексей Л. проводит ещё 4 экскурсии

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