14 отзывов оставили туристы

Мы поднимемся на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города.
Там Вы можете отдохнуть, расслабиться и любоваться красотами столицы ⭐️ предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве. Поэтому сможете посмотреть столицу со всех уголков города.
- Прогулка пройдёт в свободном формате беседы –здесь не будет сухих энциклопедических данных. Живое общение.
- Дети до 18 лет могут участвовать в экскурсии 🧭 только в сопровождении взрослых
Что не входит
- Фотосессия
- Пикник и организация свидания.
Начало и место завершения
🚩 Кутузовский проспект, 32
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Л.
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Алексей Л. проводит ещё 4 экскурсии
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