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Переславль-Залесский

5
2 отзыва
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
«Есть за лесами, за горами маленькая страна!» Здесь и «чудо-озеро искрится», и «зла и горя нет»… Край этот называют Залесьем, дивное очарование.

Приглашаем в эту маленькую страну с большой историей! Городок Переславль-Залесский – действительно «сказочный персонаж» на страницах нашей истории 📖.

Сколько эпох встретились на его перекрестках… Мы побываем на другой Красной площади и прогуляемся по оборонительной крепости, что древнее Московского Кремля! Очутимся на месте рождения петровского флота, отведаем местное гастрономическое диво – рыбку ряпушку… Окунемся в мистическую атмосферу Синь-камня желаний.

Побываем в древнем Горицком монастыре и в «лесной сказке» – святой намоленной Сольбе…
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 980 ₽ за человека

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Переславль-Залесский
Переславль-Залесский

Что вы увидите

  • Красная площадь Переславля
  • земляные валы XII века
  • Никольский (действующий) и Никитский монастыри
  • Горицкий Успенский монастырь
  • Успенский собор с великолепным барочным иконостасом и Колокольня XVIII века
  • Плещеево озеро - Синий камень. (внимание! в условиях пасмурной погоды, дождя, а также в холодное время года дойти до Синь-камня бывает сложно решение о посещении принимает гид)
  • Музей-усадьба «Ботик Петра I» с экспозицией «Бот «Фортуна»
  • Обед (оплачивается дополнительно).
Пленительный древний град стоит на берегу Плещеева озера. К нему важно обращаются по «имени-отчеству» - Переславль-Залесский! В названии уже притаилась сказка, а сколько легенд и преданий сокрыты на его старинных улочках… Мы полюбуемся ансамблем Красной площади (не только Москва гордится таким местом!) и увидим один из древнейших домонгольских соборов Руси. Накрывшись зеленым куполом, как шлемом, собор Спаса Преображения XII века будто уснул в самом центре города, устав от исторического водоворота событий. Здесь крестили Александра Невского, а Сергий Радонежский принимал свой священнический сан… Переславль сегодня такой милый и крошечный городок, а некогда он входил в тройку самых крупных городов Руси, занимая почетное третье место после Киева и Смоленска. Его основал Юрий Долгорукий в 1152 году как стольный град Северо-Восточной Руси. Здесь до сих пор сохранились оборонительные сооружения – земляные валы XII века! Великолепная панорама на город 🏙️ открывается из Горицкого Успенского монастыря (не случайно его прозвали Горицким). Белоснежный лебедь будто парит над древней землей… Богатая экспозиция «Деревянная скульптура и резьба XVI – XIX вв» познакомит вас со старинными шедеврами местных умельцев. Переславские резчики вырезали целые миры из дерева – детские игрушки, филигранные иконостасы, удивительные украшения для петровских «первенцев» – кораблей потешной флотилии.
Переславль – город волшебный. Как и в любой сказке, здесь есть свои магические «омулеты», исполняющие заветные желания. Отправимся к таинственному 12-тонному Синь-камню, что лежит на берегу озера у подножия Александровой горы ⛰️. Эти места пропитаны мистикой, некогда на горе находилось языческое капище, где наши предки молились богу солнца Яриле. В наследие от тех времен остался гигантский валун, по легенде обладающий магической силой исполнять желания и врачевать тела! Синь-камень стал самой загадочной достопримечательностью 🏛️ края. (Посещение Синь-камня возможно с мая по октябрь, в сухую погоду).
А теперь отправимся в «колыбель петровского флота» - на Плещеево озеро! Некогда Переславль и его окрестности полюбились русскому самодержцу Петру I. Именно тут зародился русский флот, под знаменами которого Россия одержала не одну блистательную победу. Мы побываем в музее «Ботик Петра I», где до наших дней сохранился царский бот «Фортуна», видевший самого Петра… На экскурсии 🧭 узнаем, почему император выбрал для своих первых потешных баталий именно Плещеево озеро.
Обед в необычном ресторане Переславля-Залесского" Fisch Herberg Сельдь Царский Посол", с интересным интерьером петровской кухмистерской и даже с восковой скульптурой Петра I в полный рост, с которым можно сфотографироваться и "помериться" ростом! С дегустацией любимой рыбки Петра I - знаменитой ряпушки (1 рыбка на человека). (обед по желанию, оплачивается при покупке тура)
Переезд в Сольбу (60 км)
Сольба – слово чудесное, звонкое и какое-то очень родное. Так ласково называют одно из самых тихих и благодатных мест нашей страны – Николо-Сольбинский монастырь, укрывшийся в дремучих сказочных лесах под Переславлем.
Приветливые сестры проведут вам экскурсию: вы увидите уникальные храмы Николо-Сольбинского монастыря, узнаете о чуде возрождения святой обители. Церкви буквально «воскресали» из руин, и это сопровождалось необыкновенными чудесами. И сейчас вы сможете полюбоваться восстановленными, дивной красоты, храмами, прикоснуться к святыням, помолиться в лесной благодатной тишине, где небесные силы так близко к человеку…
Побывав в Сольбе, вы будто пролистаете историю 📖 православного строительства храмов на Руси. Вот уникальный Успенский храм – «цитата» архитектуры Псково-Печерской обители. Вот деревянный северный храм Сергия Радонежского с пещерной церковью – отсылка к Киево-Печерской лавре… Вот величественный храм блаженной Ксении Петербургской и дивная Варваринская церковь ⛪. Мы побываем в храме, редкого посвящения - в честь Спиридона Тримифунского. Он – покровитель всех, кто нуждается в материальной помощи и финансовом преуспевании. Главная святыня храма – частица мощей и башмачок святого Спиридона, доставленные сюда прямо с острова Корфу. В специальном ящике вы сможете оставить записку с самыми заветными желаниями и они обязательно исполнятся, подтверждением тому книга записи чудес.
Славится Сольбинский монастырь своим благодатным источником, от которого многие получают исцеления. Вы сможете набрать воды из святого источника и увести с собой частичку Сольбы.
В Сольбинском монастыре находится приют для девочек возрастом от рождения до 18 лет, для которых монастырь стал уютным и добрым домом.
Приглашаем вас окунуться в сказочное богатство русской культуры и насладиться красотами дивного Залесья!
Что входит
  • транспортное обслуживание (автобусы-иномарки)
  • входные билеты в музеи по программе
  • услуги гида-сопровождающего
  • экскурсионная программа. l
Что не входит
  • Обед - 450 руб. /чел. (по желанию при покупке тура).
Начало и место завершения
🚩 станция метро «Медведково»
Переславль-Залесский
Переславль-Залесский
Переславль-Залесский
Переславль-Залесский
Переславль-Залесский

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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2 отзыва оставили туристы

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