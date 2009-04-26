Что вас ожидает

Путевой дворец, старинный храм и не только

Мы рассмотрим Петровский путевой дворец — прекрасный замок, из ворот которого когда-то выезжал коронационный кортеж. Из него смотрел на пылающую Москву Наполеон, его воспевал в своих произведениях Пушкин. Вы посетите храм Благовещения Пресвятой Богородицы и узнаете печальную историю его создания. А возле ресторанов Скалкина, Апполо и Мавритания раскроете секреты ресторанной Москвы 19 века.

Петровский парк сквозь эпохи

Осматривая знаменитый забор клиники Усольцева и виллу Черный лебедь, мы поговорим о том, как раньше отдыхали москвичи. Прогуляемся по парку и погрузимся в неспешную жизнь прошлых столетий. Вспомним и 20 век — рождение отечественной космонавтики и советского спорта. Я расскажу, как они связаны с этим районом. Сквозь черты современного мегаполиса проступит образ старой уютной Москвы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.