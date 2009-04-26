Петровский парк: история и легенды

Погулять по старинному парку, увидеть путевой дворец и ощутить атмосферу старой Москвы

Петровский парк называют «московским булонским лесом».

С чем это связано, какие известные люди здесь бывали и какие знаковые события происходили? Обо всем этом вы узнаете на экскурсии.

А также заглянете в храм Благовещения, отыщете виллу Черный лебедь и выясните, как на протяжении столетий менялась роль путевого дворца.
Петровский парк: история и легенды
Петровский парк: история и легенды
Петровский парк: история и легенды
Петровский парк: история и легенды
Петровский парк: история и легенды
Петровский парк: история и легенды

Что вас ожидает

Путевой дворец, старинный храм и не только

Мы рассмотрим Петровский путевой дворец — прекрасный замок, из ворот которого когда-то выезжал коронационный кортеж. Из него смотрел на пылающую Москву Наполеон, его воспевал в своих произведениях Пушкин. Вы посетите храм Благовещения Пресвятой Богородицы и узнаете печальную историю его создания. А возле ресторанов Скалкина, Апполо и Мавритания раскроете секреты ресторанной Москвы 19 века.

Петровский парк сквозь эпохи

Осматривая знаменитый забор клиники Усольцева и виллу Черный лебедь, мы поговорим о том, как раньше отдыхали москвичи. Прогуляемся по парку и погрузимся в неспешную жизнь прошлых столетий. Вспомним и 20 век — рождение отечественной космонавтики и советского спорта. Я расскажу, как они связаны с этим районом. Сквозь черты современного мегаполиса проступит образ старой уютной Москвы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я профессиональный историк, кандидат наук и москвовед. Автор диссертации «Дворцово-парковые ансамбли России». Провожу экскурсии по Москве, Подмосковью и Тверской области с 1998 года. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.
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