Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Истоки Литфонда

В середине 30-х годов XX столетия в Подмосковье возник знаменитый поселок творческой интеллигенции. Здесь, в Переделкино, творили, любили, ссорились и наслаждались жизнью «инженеры человеческих душ»: Борис Пастернак, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Корней Чуковский и многие другие. Вы узнаете, что нужно было сделать, чтобы получить казенную дачу, пролистаете страницы жизни работников пера, а также погрузитесь в историю 📖 Литературного Фонда СССР.

Тропа поэтов

Вы увидите загородные «виллы» выдающихся деятелей прошлой эпохи и отыщете «Дом творчества писателей» — место, где обсуждалось все, от творений до похождений. Я покажу современный архитектурный вариант храма Покрова на Рву и в завершение проведу вас по Переделкинскому «писательскому» некрополю, где находятся могилы Пастернака, Чуковского и Тарковского.

Организационные детали

Дополнительно можно заказать трансфер и обед, укажите, пожалуйста, ваши пожелания при бронировании.