Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Писатели Переделкино

Прогуляться по легендарному дачному поселку и узнать, чем жила советская литературная богема

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Как Переделкино стало «писательским» поселком? Что такое Литфонд и кто в него входил? Можно ли стать знаменитым и остаться хорошим человеком? Приготовьтесь к погружению в прошлое: я проведу вас к домам Чуковского, Пастернака, Окуджавы и поделюсь интересными фактами из их биографии!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Писатели Переделкино
Писатели Переделкино

Что вас ожидает

Истоки Литфонда
В середине 30-х годов XX столетия в Подмосковье возник знаменитый поселок творческой интеллигенции. Здесь, в Переделкино, творили, любили, ссорились и наслаждались жизнью «инженеры человеческих душ»: Борис Пастернак, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Корней Чуковский и многие другие. Вы узнаете, что нужно было сделать, чтобы получить казенную дачу, пролистаете страницы жизни работников пера, а также погрузитесь в историю 📖 Литературного Фонда СССР.

Тропа поэтов
Вы увидите загородные «виллы» выдающихся деятелей прошлой эпохи и отыщете «Дом творчества писателей» — место, где обсуждалось все, от творений до похождений. Я покажу современный архитектурный вариант храма Покрова на Рву и в завершение проведу вас по Переделкинскому «писательскому» некрополю, где находятся могилы Пастернака, Чуковского и Тарковского.

Организационные детали

Дополнительно можно заказать трансфер и обед, укажите, пожалуйста, ваши пожелания при бронировании.

Писатели Переделкино
Писатели Переделкино
Писатели Переделкино
Писатели Переделкино
Писатели Переделкино
Писатели Переделкино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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