Что вас ожидает

Сквозь эпохи по Троицкому тракту

Наш маршрут пройдет по современному Ярославскому шоссе — бывшему Троицкому тракту, одной из древнейших дорог России. В пути вы узнаете, какие события здесь разворачивались в прошлые века, какие тайны и легенды хранят эти места. Бунты и татарские набеги, разбойничий промысел в эпоху Смутного времени, царские обозы и литературные экипажи — все эти образы оживут перед вами в нашем путешествии.

Шедевры узорочья в Подмосковье

Во время остановок вы познакомитесь с одним из красивейших стилей русского зодчества — узорочьем. Ключевые локации нашего путешествия:

Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича. Вы узнаете, почему эта постройка считается эталоном узорочья, и услышите о событиях, положивших начало русской Смуте, которые здесь происходили.

царя Алексея Михайловича. Вы узнаете, почему эта постройка считается эталоном узорочья, и услышите о событиях, положивших начало русской Смуте, которые здесь происходили. Место, где зародилась идея МХТ им. Чехова и где растет «тот самый» вишневый сад.

и где растет «тот самый» вишневый сад. Митрополичьи владения под селом Пушкино. Это уединённое место раскроет тайну возникновения узорочья в 17 веке. Разберемся, чем этот стиль отличается от своих предшественников и почему прозвучал новым словом в каменном деле.

под селом Пушкино. Это уединённое место раскроет тайну возникновения узорочья в 17 веке. Разберемся, чем этот стиль отличается от своих предшественников и почему прозвучал новым словом в каменном деле. Спасская церковь в Софрино — подмосковный близнец барочной церкви в Филях. Вы поймете, почему именно этот храм стал кульминацией русской архитектурной традиции 17 века.

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