Наш маршрут пройдет по современному Ярославскому шоссе — бывшему Троицкому тракту, одной из древнейших дорог России. В пути вы узнаете, какие события здесь разворачивались в прошлые века, какие тайны и легенды хранят эти места. Бунты и татарские набеги, разбойничий промысел в эпоху Смутного времени, царские обозы и литературные экипажи — все эти образы оживут перед вами в нашем путешествии.
Во время остановок вы познакомитесь с одним из красивейших стилей русского зодчества — узорочьем. Ключевые локации нашего путешествия: