Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту

Познакомиться с «самым русским» стилем архитектуры и открыть живописные уголки Подмосковья

Отправляемся в авторское мини-путешествие за исконно русскими пейзажами, атмосферой 17 века и шедеврами каменного зодчества.

В окрестностях села Пушкино вы пройдете по следам царя Алексея Михайловича и императрицы Елизаветы, найдете чеховский вишневый садик.

Осмотрите дивные барочные церкви и откроете секреты колоритного узорочья.
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту
Русское узорочье: путешествие по Троицкому тракту

Что вас ожидает

Сквозь эпохи по Троицкому тракту

Наш маршрут пройдет по современному Ярославскому шоссе — бывшему Троицкому тракту, одной из древнейших дорог России. В пути вы узнаете, какие события здесь разворачивались в прошлые века, какие тайны и легенды хранят эти места. Бунты и татарские набеги, разбойничий промысел в эпоху Смутного времени, царские обозы и литературные экипажи — все эти образы оживут перед вами в нашем путешествии.

Шедевры узорочья в Подмосковье

Во время остановок вы познакомитесь с одним из красивейших стилей русского зодчества — узорочьем. Ключевые локации нашего путешествия:

  • Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича. Вы узнаете, почему эта постройка считается эталоном узорочья, и услышите о событиях, положивших начало русской Смуте, которые здесь происходили.
  • Место, где зародилась идея МХТ им. Чехова и где растет «тот самый» вишневый сад.
  • Митрополичьи владения под селом Пушкино. Это уединённое место раскроет тайну возникновения узорочья в 17 веке. Разберемся, чем этот стиль отличается от своих предшественников и почему прозвучал новым словом в каменном деле.
  • Спасская церковь в Софрино — подмосковный близнец барочной церкви в Филях. Вы поймете, почему именно этот храм стал кульминацией русской архитектурной традиции 17 века.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле по маршруту входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Я гид-энтузиаст. Вот уже более семи лет изучаю различные уголки Подмосковья, Золотого кольца и окрестностей. Их историю, мифы и легенды, культуру и традиции. Стремлюсь быть гидом вне привычного всем понимания: показываю необычные интересные места и достопримечательности, рассказываю их историю. Я создаю альтернативу обыденным экскурсиям, маршрутам, рассказам. Стараюсь смотреть за привычные вещи, знакомить с обратной стороной и непубличной историей главных памятников Золотого кольца, Подмосковья и Москвы. То, чего нет у других, можно увидеть и узнать со мной!
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