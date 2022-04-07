Сладкая прогулка

Сладкая прогулка
Сладкая прогулка
Сладкая прогулка
Сладкая прогулка
Сладкая прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Парк Музеон
  • Памятник в честь 300летия Российского флота
  • Болотный остров
  • Территория арт-кластера Красный Октябрь
  • ГЭС-2
  • Патриарший мост
  • Панорама Московского Кремля
  • Храм Христа Спасителя
  • Дом-сказка (доходный дом Зинаиды Перцовой)
Через современный парк Музеон мы попадём на Золотой остров в центре Москвы.
По пути нам встретятся причудливые скульптуры и кофейни, где можно будет взять с собой кофе, мороженое или легкий перекус.
На стрелке острова нас встретит самый высокий и самый скандальный памятник в Москве. Вы узнаете о том, как он тут оказался и за что его так не любят москвичи.
Попав на остров вы узнаете историю шоколада в России. Мы погуляем по территории бывшей шоколадной фабрики Красный Октябрь, на которую раньше попасть было невозможно. Вы попробуете конфету, которую ели наши цари, все советское государство и любят до сих пор по всей нашей стране. Вас удивит необычная архитектура корпусов, парадная конторского корпуса и современная атмосфера территории. Здесь часто проходят фотосессии, территория очень необычная, тут много граффити и специальных фотозон. Например, английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел.
Мы покинем остров по Патриаршему мосту, любуясь великолепной панорамой Московского Кремля и найдем такую же панораму в неожиданном месте у каждого россиянина.
В конце экскурсии поговорим про нелегкую судьбу главного православного храма России - Храма Христа Спасителя. Службы в нем ведет Патриарх Московский и всея Руси.
После экскурсии вы сможете подняться на смотровую площадку храма и ещё раз полюбоваться видами столицы с высоты птичьего полета.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Памятные сувениры об экскурсии
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Октябрьская, улица Крымский вал, владение 10
Завершение: метро Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: индивидуально, по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Производство шоколадных конфет на территории уже нет
  • Поэтому провести дегустацию с конвейера невозможно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

индивидуально, по запросу

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