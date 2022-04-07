Через современный парк Музеон мы попадём на Золотой остров в центре Москвы.

По пути нам встретятся причудливые скульптуры и кофейни, где можно будет взять с собой кофе, мороженое или легкий перекус.

На стрелке острова нас встретит самый высокий и самый скандальный памятник в Москве. Вы узнаете о том, как он тут оказался и за что его так не любят москвичи.

Попав на остров вы узнаете историю шоколада в России. Мы погуляем по территории бывшей шоколадной фабрики Красный Октябрь, на которую раньше попасть было невозможно. Вы попробуете конфету, которую ели наши цари, все советское государство и любят до сих пор по всей нашей стране. Вас удивит необычная архитектура корпусов, парадная конторского корпуса и современная атмосфера территории. Здесь часто проходят фотосессии, территория очень необычная, тут много граффити и специальных фотозон. Например, английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел.

Мы покинем остров по Патриаршему мосту, любуясь великолепной панорамой Московского Кремля и найдем такую же панораму в неожиданном месте у каждого россиянина.

В конце экскурсии поговорим про нелегкую судьбу главного православного храма России - Храма Христа Спасителя. Службы в нем ведет Патриарх Московский и всея Руси.

После экскурсии вы сможете подняться на смотровую площадку храма и ещё раз полюбоваться видами столицы с высоты птичьего полета.