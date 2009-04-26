Сокольники: прошлое и настоящее

Прогуляться по парку и узнать историю каждого уголка

Сокольники — это место заповедной царской охоты и рождения на Руси праздника 1 мая.

Прогулка по парку познакомит вас с уникальными храмами, романтичным прудом и локациями, вдохновляющими художников и поэтов.
Сокольники: прошлое и настоящее
Сокольники: прошлое и настоящее
Сокольники: прошлое и настоящее
Сокольники: прошлое и настоящее
Сокольники: прошлое и настоящее

Что вас ожидает

Воскресенский храм и храм Тихона Задонского

Прогулку по парку мы начнем с единственного в Москве храма, алтарь которого устремлен не на восток, а на юг. По аллеям пройдем вдоль деревьев, на которых во время коронационных торжеств можно было обнаружить жареных зайцев. Затем доберемся до поля, на котором расположен уникальный храм, где давным-давно разбился царский сокол.

Собачий пруд и дача Лямина

В продолжение экскурсии я расскажу, как на Руси появился праздник 1 мая, а также открою историю расцвета царской охоты в Сокольниках при Алексее Михайловиче. Помимо деталей прошлого мы насладимся богатой природой парка — например, здесь есть романтичный пруд с неромантичным названием Собачий. Природа Сокольников вдохновляла многих художников и поэтов — так, вы узнаете, о чем юный Левитан написал свой известный всей Москве этюд. При желании можно проехать на самокатах до дачи, где, вопреки обстоятельствам, состоялась знаменитая елка с участием Ленина.

Организационные детали

Экскурсия рекомендована детям от 7 лет и взрослым.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у станции метро Сокольники
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Мила
Мила
Приветствую! Я аккредитованный гид, специализируюсь по Москве, Московской области и Золотому кольцу. Провожу экскурсии на протяжении 6 лет. За это время организовала множество авторских экскурсий. Работаю с Департаментом туризма Москвы. Для участников с малышами могу адаптировать любую экскурсию под детский формат.
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