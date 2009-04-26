Что вас ожидает

Воскресенский храм и храм Тихона Задонского

Прогулку по парку мы начнем с единственного в Москве храма, алтарь которого устремлен не на восток, а на юг. По аллеям пройдем вдоль деревьев, на которых во время коронационных торжеств можно было обнаружить жареных зайцев. Затем доберемся до поля, на котором расположен уникальный храм, где давным-давно разбился царский сокол.

Собачий пруд и дача Лямина

В продолжение экскурсии я расскажу, как на Руси появился праздник 1 мая, а также открою историю расцвета царской охоты в Сокольниках при Алексее Михайловиче. Помимо деталей прошлого мы насладимся богатой природой парка — например, здесь есть романтичный пруд с неромантичным названием Собачий. Природа Сокольников вдохновляла многих художников и поэтов — так, вы узнаете, о чем юный Левитан написал свой известный всей Москве этюд. При желании можно проехать на самокатах до дачи, где, вопреки обстоятельствам, состоялась знаменитая елка с участием Ленина.

Организационные детали

Экскурсия рекомендована детям от 7 лет и взрослым.