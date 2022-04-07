Сталинские высотки

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Сталинские высотки
Сталинские высотки
Сталинские высотки
Сталинские высотки

Что вас ожидает 🤩

  • Главное здание МГУ
  • Гостиница "Украина"
  • Жилой дом на Котельнической набережной
  • Министерство иностранных дел
  • Жилой дом на Кудринской площади
  • Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»
  • Гостиница «Ленинградская»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, в день празднования 800-летия Москвы. Так Советский союз показывал всему миру, что он, как птица Феникс, восстает из пепла войны. 7 высоток были построены в семи частях города, пронзив небо над столицей шпилями, украшенными звездой. А что же стало с восьмой?

Сталинские высотки - один из символов мощи Советской эпохи, память о трудовом подвиге советских строителей, доказательство гения Советских архитекторов и инженеров тех времен. Кто курировал строительство высоток? Какое военно- стратегическое предназначение имели высотки? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в ходе индивидуальной экскурсии.

Программа

Вы увидите:

  • Главное здание МГУ на Воробьёвых горах
  • Гостиницу «Украина» (с заходом)
  • Жилой дом на Котельнической набережной
  • Здание Министерства иностранных дел
  • Жилой дом на Кудринской площади
  • Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»
  • Гостиница «Ленинградская» (с заходом)

Вы узнаете:

  • Какая из восьми высоток не была построена и где бы она находилась
  • Что связывает Храм Христа Спасителя и Сталинские высотки
  • Почему практически нет фотографий строительства высоток
  • Какое военно- стратегическое предназначение имели высотки
  • Почему и как строили высотки без первоначальных проектов
  • Кто курировал строительство высоток

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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