Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, в день празднования 800-летия Москвы. Так Советский союз показывал всему миру, что он, как птица Феникс, восстает из пепла войны. 7 высоток были построены в семи частях города, пронзив небо над столицей шпилями, украшенными звездой. А что же стало с восьмой?

Сталинские высотки - один из символов мощи Советской эпохи, память о трудовом подвиге советских строителей, доказательство гения Советских архитекторов и инженеров тех времен. Кто курировал строительство высоток? Какое военно- стратегическое предназначение имели высотки? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в ходе индивидуальной экскурсии.