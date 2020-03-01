Индивидуальные экскурсии по Москве

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Истоки русского театрального искусства

А вы знали, что в русском театре XIX века спектакли выходили без репетиций и артисты не знали текст? Так выглядел театр до встречи Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский Базар» 22 июня 1897 года. Мы начнем погружение в закулисье на Никольской улице и поговорим о создании революционного МХТ, поставившим на вершину искусство, а не развлечение.

Театральные адреса

Затем мы подойдем к Театральной площади, где расположены два главных Императорских театра XIX века — Малый и Большой. Я расскажу, каким был русский театр раньше и чем он отличался от реалистического. У здания МХТ вы узнаете об архитекторе Шехтеле и интересных особенностях строительства, а у квартиры Немировича-Данченко — о специальном заказе Сталина. Вы услышите удивительные истории о выдающихся режиссерах и коснетесь радостей и горестей их судеб. Мы пройдем мимо дома Всеволода Мейерхольда и вспомним их отношения с Зинаидой Райх, его арест и гибель супруги. А после подойдем к старинная усадьбе, где Константин Сергеевич Станиславский провел последние годы жизни.