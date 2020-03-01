Индивидуальные экскурсии по Москве

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  4. Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд

Узнать, как зарождалось русское театральное искусство XX века, и увидеть дома великих режиссеров

Виктория
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Виктория – ваш гид
Где проходила 18-ти часовая театральная встреча Станиславского и Немировича-Данченко, положившая начало театральной революции? Что написала жена Мейерхольда Иосифу Сталину? Чем примечательно здание МХТ? Я приоткрою закулисье театральной жизни столицы и расскажу о жизнях выдающихся режиссеров, актеров и меценатов.
5000 ₽
4250 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у фонтана перед Большим театром
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Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд

Что вас ожидает

Истоки русского театрального искусства
А вы знали, что в русском театре XIX века спектакли выходили без репетиций и артисты не знали текст? Так выглядел театр до встречи Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко в ресторане «Славянский Базар» 22 июня 1897 года. Мы начнем погружение в закулисье на Никольской улице и поговорим о создании революционного МХТ, поставившим на вершину искусство, а не развлечение.

Театральные адреса
Затем мы подойдем к Театральной площади, где расположены два главных Императорских театра XIX века — Малый и Большой. Я расскажу, каким был русский театр раньше и чем он отличался от реалистического. У здания МХТ вы узнаете об архитекторе Шехтеле и интересных особенностях строительства, а у квартиры Немировича-Данченко — о специальном заказе Сталина. Вы услышите удивительные истории о выдающихся режиссерах и коснетесь радостей и горестей их судеб. Мы пройдем мимо дома Всеволода Мейерхольда и вспомним их отношения с Зинаидой Райх, его арест и гибель супруги. А после подойдем к старинная усадьбе, где Константин Сергеевич Станиславский провел последние годы жизни.

Организационные детали

Мы не заходим в музеи, но вы можете посетить их за дополнительную плату.

Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд
Театральная Москва: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у фонтана перед Большим театром.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория и я всю жизнь живу в Москве. Ранее работала в кино и в театре, поэтому с выбором новой профессии начала делать циклы экскурсий о великих актерах и режиссерах, которые жили в Москве. Сейчас помимо кино- и театральной тематики создаю краеведческие и архитектурные экскурсии.
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