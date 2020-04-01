Юлия проводит ещё 7 экскурсий

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  4. Арбатские имена: экскурсия-игра

Изучить переулки и дворы культового района Москвы и пройти по следам людей, творивших историю

Юлия
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Юлия – ваш гид
Арбат — это даже не улица, а имя нарицательное, феномен, породивший «клонов» в других российских городах.

Мы пройдем по старейшей пешеходной зоне, заглядывая в историю каждого дома, переулка или двора.

Только так вы по-настоящему узнаете Арбат и решите для себя, что же он на самом деле: безнадежно устаревший район или вся Россия в миниатюре.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Встреча в районе метро «Смоленская»
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Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра

Что вас ожидает

Арбат вдоль и поперек
Москвичи говорят, что на Арбате делать нечего, и он стал «лубочным», устарел. Возможно, внешне это так, но мы попробуем копнуть глубже. Пробираясь сквозь матрешки и шапки-ушанки, найдем тот самый «Московский дворик» и сравним картину Василия Поленова с современным видом. Встретимся с «Золотой Турандот» и обсудим историю театра Евгения Вахтангова — веселую и трагичную. Отыщем адреса Александра Пушкина и Булата Окуджавы, увидим стену Цоя — паломническое место всех рок-музыкантов — и не менее паломнический в архитектурной среде дом Мельникова, один из самых необычных в городе. А еще рассмотрим настоящую деревянную избу в центре мегаполиса и разберемся, почему Новый Арбат стал «вставной челюстью Москвы».

Рассекретить арбатских творцов
Поэты, писатели, предприниматели, художники, музыканты, архитекторы, артисты — вы удивитесь, как много знакомых имен крепко связано с Арбатом. Я расскажу о легендарных личностях, бродивших по здешним переулкам. В конце прогулки участники сыграют в игру «Шляпа», связанную с Арбатом и его творцами. Победитель получит приз, а остальные запомнят эту прогулку надолго!

Организационные детали

Не забудьте свериться с прогнозом погоды и надеть удобную обувь.

Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра
Арбатские имена: экскурсия-игра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Смоленская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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Юлия проводит ещё 7 экскурсий

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