Юлия проводит ещё 7 экскурсий

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Арбат вдоль и поперек

Москвичи говорят, что на Арбате делать нечего, и он стал «лубочным», устарел. Возможно, внешне это так, но мы попробуем копнуть глубже. Пробираясь сквозь матрешки и шапки-ушанки, найдем тот самый «Московский дворик» и сравним картину Василия Поленова с современным видом. Встретимся с «Золотой Турандот» и обсудим историю театра Евгения Вахтангова — веселую и трагичную. Отыщем адреса Александра Пушкина и Булата Окуджавы, увидим стену Цоя — паломническое место всех рок-музыкантов — и не менее паломнический в архитектурной среде дом Мельникова, один из самых необычных в городе. А еще рассмотрим настоящую деревянную избу в центре мегаполиса и разберемся, почему Новый Арбат стал «вставной челюстью Москвы».

Рассекретить арбатских творцов

Поэты, писатели, предприниматели, художники, музыканты, архитекторы, артисты — вы удивитесь, как много знакомых имен крепко связано с Арбатом. Я расскажу о легендарных личностях, бродивших по здешним переулкам. В конце прогулки участники сыграют в игру «Шляпа», связанную с Арбатом и его творцами. Победитель получит приз, а остальные запомнят эту прогулку надолго!