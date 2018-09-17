11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За два часа мы успеем изучить городские истории, связанные с семью архитектурными стилями — много даже по московским меркам. Средневековые палаты, классицизм, эклектика, модерн, сталинский стиль, модернизм и, конечно, авангард — все исключительно важные для города темы.
Мы увидим, как доходные дома соревнуются в привлекательности друг с другом и со всей остальной Москвой, поймем, почему новые купеческие особняки пытаются быть похожими на старые дворянские усадьбы, и станем свидетелями того, как советские архитекторы 60-х открывают хорошо знакомую нам эпоху точечной застройки центра элитным жильем.
В конце экскурсии мы расстанемся с приятным ощущением того, что многое поняли про местные особенности архитектуры и людей, которые ее создавали.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Никитские ворота.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Для меня самое интересное в архитектуре - то, как много можно понять про здание, просто внимательно на него посмотрев. Я могу научить любого человека понимать архитектуру, даже если раньше он ничего о ней не знал.
У нас был необычный заказ - нарышкинское барокко в Москве. Мы - подготовленные экскурсанты, но хотелось систематизировать информацию и устранить пробелы. Это - прекрасные 40 лет в московской архитектуре, - самостоятельные, звонкие, мб немножко не идеальные. Дмитрий отлично построил программу - от первой пробы в Романовом переулке, потом в Хохлов пер, потом в Кадаши (ахнули от восторга!), потом в Фили, и наконец, само совершенство - храм в Строгино. Поговорили и про архитектурные формы, и про особенности исторического момента к.17 века-н18. Какая красота! Дмитрию -спасибо, всем рекомендую.
Мария
25 июня 2017
Очень интересная и содержательная экскурсия. На мой взгляд, немного не хватает структурированности материала.
Оксана
10 октября 2016
Дмитрий нас просто очаровал!!! Экскурсия была для детей, он с ними на их языке разговаривал, Контакт установил за считанные минуты. Интерес у детей проявился сразу же. Дети довольны!!!
Спасибо Дмитрию еще раз!!!
Светлана
27 мая 2015
Очень интересная экскурсия. Дмитрий открывает глаза на интереснейшие детали в архитектуре.
По данной экскурсии хотелось бы какого-то обобщения в конце - с чего началось, к чему пришли. В общем чтобы были озвучены выводы) Осталось впечатление недосказонности
Мария
25 мая 2015
Дмитрий, большое спасибо!Все очень понравилось.Ждем от Вас новых экскурсий!
Александр
25 мая 2015
Было очень интересно
Дмитрий
25 мая 2015
Прекрасная экскурсия! Дмитрий покорил нас еще в начале года на архитектурных курсах, поэтому мы без всяких сомнений записались на эту экскурсию. И снова все было просто волшебно :)
Ольга
15 мая 2015
Очень ярко, живо и познавательно! Дмитрий показывает совсем другой мир на привычных улицах! Огромная благодарность!
Наталья
15 мая 2015
Отличная и познавательная экскурсия.
Спасибо большое
Марк
13 мая 2015
Очень интересно и познавательно! Совершенно новый взгляд на знакомое, казалось бы, место.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.