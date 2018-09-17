11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История образования столицы и мировоззрение ее жителей — в зданиях одной улицы

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Москва — это не Санкт-Петербург, здесь облик зданий меняется на каждом шагу.

Тем интересней, ведь через архитектуру можно рассмотреть мировоззрение людей, которые ее создавали и понять, какой была Москва в разные эпохи.

На экскурсии мы изучим Спиридоновку — улицу, которая похожа на маленькую модель города.

Семь разных архитектурных эпох оставили на ней свой отпечаток, и каждую из них мы внимательно разберем, попутно поняв всю остальную Москву.
От 9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Никитские ворота
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы

Программа

За два часа мы успеем изучить городские истории, связанные с семью архитектурными стилями — много даже по московским меркам. Средневековые палаты, классицизм, эклектика, модерн, сталинский стиль, модернизм и, конечно, авангард — все исключительно важные для города темы.

Мы увидим, как доходные дома соревнуются в привлекательности друг с другом и со всей остальной Москвой, поймем, почему новые купеческие особняки пытаются быть похожими на старые дворянские усадьбы, и станем свидетелями того, как советские архитекторы 60-х открывают хорошо знакомую нам эпоху точечной застройки центра элитным жильем.

В конце экскурсии мы расстанемся с приятным ощущением того, что многое поняли про местные особенности архитектуры и людей, которые ее создавали.

Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы
Архитектурные эпохи Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Никитские ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Для меня самое интересное в архитектуре - то, как много можно понять про здание, просто внимательно на него посмотрев. Я могу научить любого человека понимать архитектуру, даже если раньше он ничего о ней не знал.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 сентября 2018
У нас был необычный заказ - нарышкинское барокко в Москве. Мы - подготовленные экскурсанты, но хотелось систематизировать информацию и устранить пробелы. Это - прекрасные 40 лет в московской архитектуре, - самостоятельные, звонкие, мб немножко не идеальные. Дмитрий отлично построил программу - от первой пробы в Романовом переулке, потом в Хохлов пер, потом в Кадаши (ахнули от восторга!), потом в Фили, и наконец, само совершенство - храм в Строгино. Поговорили и про архитектурные формы, и про особенности исторического момента к.17 века-н18. Какая красота! Дмитрию -спасибо, всем рекомендую.
25 июня 2017
Очень интересная и содержательная экскурсия. На мой взгляд, немного не хватает структурированности материала.
10 октября 2016
Дмитрий нас просто очаровал!!! Экскурсия была для детей, он с ними на их языке разговаривал, Контакт установил за считанные минуты. Интерес у детей проявился сразу же. Дети довольны!!!
Спасибо Дмитрию еще раз!!!
27 мая 2015
Очень интересная экскурсия. Дмитрий открывает глаза на интереснейшие детали в архитектуре.
По данной экскурсии хотелось бы какого-то обобщения в конце - с чего началось, к чему пришли. В общем чтобы были озвучены выводы) Осталось впечатление недосказонности
25 мая 2015
Дмитрий, большое спасибо!Все очень понравилось.Ждем от Вас новых экскурсий!
25 мая 2015
Было очень интересно
25 мая 2015
Прекрасная экскурсия! Дмитрий покорил нас еще в начале года на архитектурных курсах, поэтому мы без всяких сомнений записались на эту экскурсию. И снова все было просто волшебно :)
15 мая 2015
Очень ярко, живо и познавательно! Дмитрий показывает совсем другой мир на привычных улицах! Огромная благодарность!
15 мая 2015
Отличная и познавательная экскурсия.
Спасибо большое
Марк
13 мая 2015
Очень интересно и познавательно! Совершенно новый взгляд на знакомое, казалось бы, место.
Ещё 1 отзыв

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