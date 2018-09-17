11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Москва — это не Санкт-Петербург, здесь облик зданий меняется на каждом шагу. Тем интересней, ведь через архитектуру можно рассмотреть мировоззрение людей, которые ее создавали и понять, какой была Москва в разные эпохи. На экскурсии мы изучим Спиридоновку — улицу, которая похожа на маленькую модель города. Семь разных архитектурных эпох оставили на ней свой отпечаток, и каждую из них мы внимательно разберем, попутно поняв всю остальную Москву.

Программа

За два часа мы успеем изучить городские истории, связанные с семью архитектурными стилями — много даже по московским меркам. Средневековые палаты, классицизм, эклектика, модерн, сталинский стиль, модернизм и, конечно, авангард — все исключительно важные для города темы.

Мы увидим, как доходные дома соревнуются в привлекательности друг с другом и со всей остальной Москвой, поймем, почему новые купеческие особняки пытаются быть похожими на старые дворянские усадьбы, и станем свидетелями того, как советские архитекторы 60-х открывают хорошо знакомую нам эпоху точечной застройки центра элитным жильем.

В конце экскурсии мы расстанемся с приятным ощущением того, что многое поняли про местные особенности архитектуры и людей, которые ее создавали.