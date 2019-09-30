5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пожалуй, не все готовы связать предпринимательство с дореволюционной Москвой... А ведь во многом именно благодаря «бизнесу», коммерческим производствам, «сфере услуг» прошлого Москва активно строилась и развивалась, даже когда не была столицей. Вы узнаете, как заботились о своём имидже старомосковские предприниматели, какие поговорки уходят корнями в рыночные отношения и какие успешные маркетинговые решения были придуманы ещё 100 лет назад!

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдет по улицам, переулкам и площадям Китай-города.

Особенности дореволюционной торговли

На прогулке я расскажу, как купцы — предприниматели прошлого — организовывали свое дело, вели борьбу с конкурентами, что было важным для имиджа старомосковских «бизнесменов», где и как появились первые магазины и ценники. Раскрою секреты успеха от лидеров парфюмерной и кондитерской индустрии предыдущих столетий. Вы поймёте, где кипела финансовая жизнь всей страны в 19 веке, зачем предпринимателям того времени была нужна биржа и что можно считать первым торгово-развлекательным центром дореволюционной Москвы.

Предпринимательское наследие Москвы

К счастью, время не стёрло некоторые следы деятельности московских купцов. Вы пройдёте по переулочкам, где чуть больше века назад шла бойкая торговля, узнаете, как верхние и нижние торговые ряды «приобретали» свои названия и какие поговорки вошли в обиход благодаря изобретательным предпринимателям. Мы поговорим о крупных семейных предприятиях, о том, какую роль в их организации играли банки, где и когда они появились. А также вы узнаете, во сколько могла обойтись аренда «офиса» и где лучше всего было организовать встречу с партнерами в конце 19 века.