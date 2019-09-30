5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут пройдет по улицам, переулкам и площадям Китай-города.
Особенности дореволюционной торговли На прогулке я расскажу, как купцы — предприниматели прошлого — организовывали свое дело, вели борьбу с конкурентами, что было важным для имиджа старомосковских «бизнесменов», где и как появились первые магазины и ценники. Раскрою секреты успеха от лидеров парфюмерной и кондитерской индустрии предыдущих столетий. Вы поймёте, где кипела финансовая жизнь всей страны в 19 веке, зачем предпринимателям того времени была нужна биржа и что можно считать первым торгово-развлекательным центром дореволюционной Москвы.
Предпринимательское наследие Москвы К счастью, время не стёрло некоторые следы деятельности московских купцов. Вы пройдёте по переулочкам, где чуть больше века назад шла бойкая торговля, узнаете, как верхние и нижние торговые ряды «приобретали» свои названия и какие поговорки вошли в обиход благодаря изобретательным предпринимателям. Мы поговорим о крупных семейных предприятиях, о том, какую роль в их организации играли банки, где и когда они появились. А также вы узнаете, во сколько могла обойтись аренда «офиса» и где лучше всего было организовать встречу с партнерами в конце 19 века.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе м. Охотный ряд.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
История российского предпринимательства — дисциплина, которую я преподаю. В какой-то момент для меня стало абсолютно очевидно, что говорить о наследии купцов-предпринимателей 19-начала 20 века, их вкладе в экономику, развитие науки, культуры и в формирование архитектурного облика Москвы невозможно, находясь в аудитории, и мы со студентами вышли на улицы нашего города! Это так меня захватило, что постепенно сложилось несколько авторских экскурсий, на них я с удовольствием вас и приглашаю!
Очень познавательная и необычная экскурсия,, Екатерина увлекательно рассказывает, 2 часа пролетели незаметно несмотря на моросящий дождь) зарождение товарно-денежных отношений, мануфактур, происхождение поговорок, названий улиц,, очень познавательно и интересно,, спасибо!!
Оксана
8 августа 2019
Очень приятно было познакомиться с Екатериной и прогуляться с ней в далекое прошлое Москвы. Несмотря на непогоду, хотелось слушать и слушать ... узнали много очень интересного! Желаю всем такого удовольствия! Спасибо Екатерина!!!
Елизавета
7 июля 2019
Екатерина сотворила очень интересную экскурсию. Материал хорошо структурированный, не напряжный. Тема неординарная. Мы задавали много вопросов, Гид с ними справилась на «отлично». Рекомендую.
Екатерина
18 мая 2019
2 часа пролетели как 2 минуты! Структурированный материал, интересные факты. Мы сами москвичи, но город увидели абсолютно с новой стороны. А самое главное, что Екатерина рассказала большое количество исторических бизнес -кейсов российских купцов. Будем рекомендовать друзьям!
Татьяна
23 мая 2018
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию!! Начну с того, что в день экскурсии в Москве неожиданно похолодало и пошел дождь. Все участники, кроме меня)) отказались. Екатерина позвонила и уточнила буду ли я на экскурсии. Она не просила перенести или отказаться, а просто спросила. В итоге на экскурсии я была одна. Получилась индивидуальная, но за те же деньги!!! Поэтому отдельное спасибо!!! Все, что касается экскурсии: маршрут продуман, с собой наглядный материал с изображениями, все очень понятно и доступно, нет лишних дат, фамилий и подробностей. Екатерина ответила на все мои вопросы, даже не по теме экскурсии. Я узнала много интересных фактов и легенд. Почти все экскурсию пересказала дома детям и мужу)) Огромное спасибо!!!!! Буду в Москве, обязательно запишусь еще к Екатерине на другую экскурсию.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
Взглянуть на моду в СССР через историю о главном магазине страны
Огромный, сверкающий огнями, манящий мороженым и фонтаном ГУМ. Главный магазин страны, знакомый многим с детства. Сейчас здесь все, как в павильоне с кинодекорациями или в мастерской художника-мечтателя: Красная площадь из больших окон, румяные буфетчицы в накрахмаленных фартуках, запах свежей выпечки, исторические туалеты и роскошные бутики. О том, какие этапы прошел ГУМ, какие задачи перед ним ставились в разные времена и существовала ли вообще советская мода, вы узнаете на моей авторской экскурсии.
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Удивляться и еще раз удивляться! Вы обнаружите, что, гуляя задворками в двух минутах у Кремля, можно наткнуться на очень интересные и неожиданные достопримечательности. Это самая настоящая Москва, непричесанная, контрастная, разная. По пути вас также будут ждать сюрпризы: барельефы с котом из советского мультфильма, «памятник» любовному треугольнику Осип-Лиля-Маяковский, бассейн и секретная европейская улочка. А в конце вас будет ждать еще один большой сюрприз.
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.