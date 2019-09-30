5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю столичного предпринимательства, которым всегда жил город

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Пожалуй, не все готовы связать предпринимательство с дореволюционной Москвой...

А ведь во многом именно благодаря «бизнесу», коммерческим производствам, «сфере услуг» прошлого Москва активно строилась и развивалась, даже когда не была столицей.

Вы узнаете, как заботились о своём имидже старомосковские предприниматели, какие поговорки уходят корнями в рыночные отношения и какие успешные маркетинговые решения были придуманы ещё 100 лет назад!
От 3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Встреча в районе м. Охотный ряд
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У этой экскурсии5 отзывов
5
«Бизнес»-Москва до революции
«Бизнес»-Москва до революции

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдет по улицам, переулкам и площадям Китай-города.

Особенности дореволюционной торговли
На прогулке я расскажу, как купцы — предприниматели прошлого — организовывали свое дело, вели борьбу с конкурентами, что было важным для имиджа старомосковских «бизнесменов», где и как появились первые магазины и ценники. Раскрою секреты успеха от лидеров парфюмерной и кондитерской индустрии предыдущих столетий. Вы поймёте, где кипела финансовая жизнь всей страны в 19 веке, зачем предпринимателям того времени была нужна биржа и что можно считать первым торгово-развлекательным центром дореволюционной Москвы.

Предпринимательское наследие Москвы
К счастью, время не стёрло некоторые следы деятельности московских купцов. Вы пройдёте по переулочкам, где чуть больше века назад шла бойкая торговля, узнаете, как верхние и нижние торговые ряды «приобретали» свои названия и какие поговорки вошли в обиход благодаря изобретательным предпринимателям. Мы поговорим о крупных семейных предприятиях, о том, какую роль в их организации играли банки, где и когда они появились. А также вы узнаете, во сколько могла обойтись аренда «офиса» и где лучше всего было организовать встречу с партнерами в конце 19 века.

«Бизнес»-Москва до революции
«Бизнес»-Москва до революции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе м. Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
История российского предпринимательства — дисциплина, которую я преподаю. В какой-то момент для меня стало абсолютно очевидно, что говорить о наследии купцов-предпринимателей 19-начала 20 века, их вкладе в экономику, развитие науки, культуры и в формирование архитектурного облика Москвы невозможно, находясь в аудитории, и мы со студентами вышли на улицы нашего города! Это так меня захватило, что постепенно сложилось несколько авторских экскурсий, на них я с удовольствием вас и приглашаю!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Очень познавательная и необычная экскурсия,, Екатерина увлекательно рассказывает, 2 часа пролетели незаметно несмотря на моросящий дождь) зарождение товарно-денежных отношений, мануфактур, происхождение поговорок, названий улиц,, очень познавательно и интересно,, спасибо!!
8 августа 2019
Очень приятно было познакомиться с Екатериной и прогуляться с ней в далекое прошлое Москвы. Несмотря на непогоду, хотелось слушать и слушать ... узнали много очень интересного! Желаю всем такого удовольствия! Спасибо Екатерина!!!
7 июля 2019
Екатерина сотворила очень интересную экскурсию. Материал хорошо структурированный, не напряжный. Тема неординарная. Мы задавали много вопросов, Гид с ними справилась на «отлично». Рекомендую.
18 мая 2019
2 часа пролетели как 2 минуты! Структурированный материал, интересные факты. Мы сами москвичи, но город увидели абсолютно с новой стороны. А самое главное, что Екатерина рассказала большое количество исторических бизнес -кейсов российских купцов. Будем рекомендовать друзьям!
23 мая 2018
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию!! Начну с того, что в день экскурсии в Москве неожиданно похолодало и пошел дождь. Все участники, кроме меня)) отказались. Екатерина позвонила и уточнила буду ли я на экскурсии. Она не просила перенести или отказаться, а просто спросила. В итоге на экскурсии я была одна. Получилась индивидуальная, но за те же деньги!!! Поэтому отдельное спасибо!!! Все, что касается экскурсии: маршрут продуман, с собой наглядный материал с изображениями, все очень понятно и доступно, нет лишних дат, фамилий и подробностей. Екатерина ответила на все мои вопросы, даже не по теме экскурсии. Я узнала много интересных фактов и легенд. Почти все экскурсию пересказала дома детям и мужу)) Огромное спасибо!!!!! Буду в Москве, обязательно запишусь еще к Екатерине на другую экскурсию.

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