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Экскурсия в Алмазный фонд

3.9
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Отличная возможность без очередей попасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный музей 🖼 России.

Алмазный фонд хранит в себе уникальные сокровища, внушительные драгоценные камни и самородки, символы самодержавия и императорские короны.

Примерить их, конечно, не удастся, но зрелище это невероятное!
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Экскурсия в Алмазный фонд

Что вы увидите

  • Алмазный фонд
Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!
Экскурсия проводится на русском языке.
Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид.
Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду.
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все сложности по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит Ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Входные ваучеры в музей
  • Экскурсия по музею силами сотрудников музея
Что не входит
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало
🚩 ст. м. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
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