Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!

Экскурсия проводится на русском языке.

Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид.

Если вы приобретаете ваучер на 09:45, то экскурсия в Алмазный фонд будет бесплатно дополнена пешеходной экскурсией по Красной площади и Александровскому саду.

Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.