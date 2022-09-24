Историю каждой эпохи и каждого места создают люди — на этой экскурсии мы покажем вам кружева судеб полуреальных персонажей. От Китай-города до Хитровской площади — пройдем по следам Эраста Петровича Фандорина и Сеньки Скорика, вспоминая события романа «Любовник Смерти». Вы представите Москву конца 19-го века, отделите литературную Хитровку от вымышленной и убедитесь, что не только Гиляровский формировал ее образ.

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Описание

Что вас ожидает

Окрестности Хитровки и Китай-города

На нашей экскурсии мы перенесемся в столицу рубежа веков. Вы вообразите атмосферу Толкучего рынка на Старой и Новой площадях и раскроете его секреты. Во дворе бывшего Соляного двора выясните, где находился вход в легендарный подвал, все еще хранящий тайны 16 века;

Гуляя по Солянке, обсудим, как здесь уживались состоятельные московские купцы и не вполне безобидные оборванцы.

Вы разберетесь в уставе ночлежек и трактиров на Хитровской площади, узнаете о серебряных жгутах, ефимках, талерах и монетах-чешуйках. А иллюстрациями к рассказу станут старинные снимки этого района.

Литературная Москва в жанре диккенсовского детектива

Особое внимание мы уделим судьбе героев Акунина и их жизни в районе Китай-города — и даже раскроем любопытные подробности о их прототипах.

Вы сможете ярко представить события детективного романа. Часть маршрута увидите глазами Сеньки Скорика: отыщете места, где Сенька нашел клад, где прятался в подвалах от Масы, где жила хитровская Кармен, красавица по прозвищу «Смерть». А завершится экскурсия у церкви, в подвале которой Фандорин блестяще провел операцию «Пауки в банке».

Организационные детали

Маршрут полностью пешеходный. Запасайтесь удобной обувью и соответствующей одеждой во время жаркого или холодного периода. Зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.

Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.