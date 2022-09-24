На нашей экскурсии мы перенесемся в столицу рубежа веков. Вы вообразите атмосферу Толкучего рынка на Старой и Новой площадях и раскроете его секреты. Во дворе бывшего Соляного двора выясните, где находился вход в легендарный подвал, все еще хранящий тайны 16 века;
Гуляя по Солянке, обсудим, как здесь уживались состоятельные московские купцы и не вполне безобидные оборванцы.
Вы разберетесь в уставе ночлежек и трактиров на Хитровской площади, узнаете о серебряных жгутах, ефимках, талерах и монетах-чешуйках. А иллюстрациями к рассказу станут старинные снимки этого района.
Особое внимание мы уделим судьбе героев Акунина и их жизни в районе Китай-города — и даже раскроем любопытные подробности о их прототипах.
Вы сможете ярко представить события детективного романа. Часть маршрута увидите глазами Сеньки Скорика: отыщете места, где Сенька нашел клад, где прятался в подвалах от Масы, где жила хитровская Кармен, красавица по прозвищу «Смерть». А завершится экскурсия у церкви, в подвале которой Фандорин блестяще провел операцию «Пауки в банке».
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.