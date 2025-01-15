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Москва территория призраков. Театрализованная.

4.6
17 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Москва — огромный мегаполис в многовековой историей 📖.

Каждое старинное зданием может рассказать свою историю.

Что находится за стенами дома Морозовой? Где обитают призраки в Москве? Какие тайны скрывают Патриаршие пруды.

На эти и другие вопросы ответит опытный гид-эзотерик!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • Подземная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Москва территория призраков. Театрализованная.
Москва территория призраков. Театрализованная.

Что вы увидите

  • Вы побываете:
  • около Храма Христа Спасителя
  • на Гоголевском бульваре
  • около самого мистического театра Москвы
  • около дома Морозовой
  • на Патриарших прудах
  • на месте разрушенной Сухаревской башни
  • на Чистых прудах

На нашей экскурсии 🧭 в сопровождении опытного эзотерика вы узнаете:

  • о проклятии игуменьи и печальной истории 📖 Храма Христа Спасителя
  • о мистике перезахоронения Гоголя
  • о тайнах подземных рек
  • историю самого мистического Московского театра
  • историю дамы пытавшейся обмануть смерть
  • о призраке дома Морозовой
  • тайны Патриарших прудов
  • где обитает самый известный Московский призрак
  • историю скряги Кусовникова
  • о кремлевских призраках
  • зодиакальные тайны Москвы
  • о призраке - Дочь командарма
  • историю казни стрельцов
  • тайну связанную с царевной Софьей и многое другое отчего стынет в жилах кровь и что заставляет задуматься о своей жизни.

Вы увидите:

  • проклятый перекресток
  • район Хитровки
  • мистический мост
  • территорию занимающую первое место в мире по количеству призраков и - приведений на один квадратный метр
  • легендарную "яму"
  • Вас ждут места загадывания желаний и таинственный обряд на Новодевичьих прудах.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 м. Красные Ворота, напротив выхода №2
Место завершения
🏁 м. Красные Ворота, напротив выхода №2 на Каланчевскую ул. у памятника Лермонтову.
Москва территория призраков. Театрализованная.
Москва территория призраков. Театрализованная.
Москва территория призраков. Театрализованная.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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17 отзывов оставили туристы

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