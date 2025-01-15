Что вы увидите
- Вы побываете:
- около Храма Христа Спасителя
- на Гоголевском бульваре
- около самого мистического театра Москвы
- около дома Морозовой
- на Патриарших прудах
- на месте разрушенной Сухаревской башни
- на Чистых прудах
На нашей экскурсии 🧭 в сопровождении опытного эзотерика вы узнаете:
- о проклятии игуменьи и печальной истории 📖 Храма Христа Спасителя
- о мистике перезахоронения Гоголя
- о тайнах подземных рек
- историю самого мистического Московского театра
- историю дамы пытавшейся обмануть смерть
- о призраке дома Морозовой
- тайны Патриарших прудов
- где обитает самый известный Московский призрак
- историю скряги Кусовникова
- о кремлевских призраках
- зодиакальные тайны Москвы
- о призраке - Дочь командарма
- историю казни стрельцов
- тайну связанную с царевной Софьей и многое другое отчего стынет в жилах кровь и что заставляет задуматься о своей жизни.
Вы увидите:
- проклятый перекресток
- район Хитровки
- мистический мост
- территорию занимающую первое место в мире по количеству призраков и - приведений на один квадратный метр
- легендарную "яму"
- Вас ждут места загадывания желаний и таинственный обряд на Новодевичьих прудах.
Что входит
- услуги гида
- транспортное обслуживание
Начало
🚩 м. Красные Ворота, напротив выхода №2
Место завершения
🏁 м. Красные Ворота, напротив выхода №2 на Каланчевскую ул. у памятника Лермонтову.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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