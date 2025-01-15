Огни С. – Гид из Москвы

Москва — огромный мегаполис в многовековой историей 📖.



Каждое старинное зданием может рассказать свою историю.



Что находится за стенами дома Морозовой? Где обитают призраки в Москве? Какие тайны скрывают Патриаршие пруды.



На эти и другие вопросы ответит опытный гид-эзотерик!