Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры

Раскрыть прошлое столицы через сюжеты и детали её ключевых памятников

Катя и Никита
Катя и Никита – Гид из Москвы
Даже если вы уже давно живёте в Москве, мы вас точно удивим. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ центра и услышите истории 📖, которые не знают и многие москвичи-старожилы. Мы представим жизнь столицы ⭐️ (и иногда не-столицы) в разные эпохи и посмеемся над курьезными случаями, происходившими на улицах этого многогранного города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры

Что вас ожидает

От Большого театра до Патриаршего моста
Это будет полноценное знакомство с городом, но «под новым соусом»: с точки зрения современников московских памятников. Мы увидим:

  • Большой театр — вы узнаете, почему самые дорогие сейчас места в партере раньше были самыми дешевыми, сколько раз горел театр и как его защищали во время Войны.
  • Метрополь — один из первых в Москве шопинг-моллов: здесь и театр, и бани, и галереи, и гостиница! Мы не ограничимся экстерьером и интерьером Метрополя, посмотрим и на то, что он прячет позади себя.
  • Манежная площадь — «чрево Москвы», где вы вспомните седые 90-е с проходившими под носом у Думы концертом электронной музыки Prodigy и массовыми протестами противников ГКЧП.
  • Александровский сад, собравший главные “must see” Москвы: и стена Кремля, и вечный огонь, и монумент войны 1812 года. Поговорим и о знаменитой Неглинке, мостах через парк 🌳 и о том, как Долгорукий Москву у боярина Кучки отбирал.
  • Красная площадь и ГУМ: строительство первого деревянного мавзолея и смена цвета кремлевских стен, планы Сталина и неожиданные аптечные правила — здесь есть что обсудить!
  • Зарядье — этому старинному району пришлось пройти через многое. Помимо поворотов в его судьбе, в парке мы выясним, что вы думаете о сталинских высотках, и найдем общее у Москвы и Нью-Йорка.
  • Китай-Город — в этом удивительном райончике можно отыскать единорога, увидеть, куда упал фашистский самолет ✈️ во время Второй Мировой, а также узнать, где учился наш Ломоносов.
  • Храм Христа Спасителя — вы раскроете его тайны, обнаружите единственную заправку в центре (в стиле ар-деко!) и рассмотрите дом, построенный диким пьяницей, который решил завязать. А после мы взойдем на Патриарший мост, с которого открываются лучшие виды на Кремль, Парк Горького и во всех отношениях абсурдную скульптуру Петра I в самом центре покинутой им Москвы.

Чай-кофе — мы угощаем
Чтобы отдохнуть и обсудить впечатления, заглянем в одну из наших любимых кофеен Москвы, где вы зададите накопившиеся вопросы. А также получите рекомендации: как еще можно отдохнуть в Москве, где лучшие театры/музеи/галереи/арт-кластеры/магазины местных дизайнеров — и, конечно, рестораны с отличной кухней.

Организационные детали

Если вы уже были на нашей экскурсии 🧭, на покупку следующей мы дарим скидку 10%

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет Катя или Никита
  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Кофе и напитки, а также поездка на автобусе 🚌 или метро 🚇 до Храма Христа Спасителя включены в стоимость. Если вы захотите осмотреть храм Василия Блаженного внутри, билет 🎫 оплачивается отдельно (500 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 у Большого театра
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Катя и Никита
Катя и Никита
Мы Катя и Никита, историки искусства и тур-гиды с более чем 3-х летним опытом. Также мы путешественники, художники и фотографы, и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, и разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь, и готовы провести вас по её тайным улочкам и величественным проспектам, разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе этому бесконечно интересному городу, великим личностям, с ним связанным.
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