Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

От Большого театра до Патриаршего моста

Это будет полноценное знакомство с городом, но «под новым соусом»: с точки зрения современников московских памятников. Мы увидим:

Большой театр — вы узнаете, почему самые дорогие сейчас места в партере раньше были самыми дешевыми, сколько раз горел театр и как его защищали во время Войны.

Метрополь — один из первых в Москве шопинг-моллов: здесь и театр, и бани, и галереи, и гостиница! Мы не ограничимся экстерьером и интерьером Метрополя, посмотрим и на то, что он прячет позади себя.

Манежная площадь — «чрево Москвы», где вы вспомните седые 90-е с проходившими под носом у Думы концертом электронной музыки Prodigy и массовыми протестами противников ГКЧП .

Александровский сад, собравший главные “must see” Москвы: и стена Кремля, и вечный огонь, и монумент войны 1812 года. Поговорим и о знаменитой Неглинке, мостах через парк 🌳 и о том, как Долгорукий Москву у боярина Кучки отбирал.

Красная площадь и ГУМ : строительство первого деревянного мавзолея и смена цвета кремлевских стен, планы Сталина и неожиданные аптечные правила — здесь есть что обсудить!

Зарядье — этому старинному району пришлось пройти через многое. Помимо поворотов в его судьбе, в парке мы выясним, что вы думаете о сталинских высотках, и найдем общее у Москвы и Нью-Йорка.

Китай-Город — в этом удивительном райончике можно отыскать единорога, увидеть, куда упал фашистский самолет ✈️ во время Второй Мировой, а также узнать, где учился наш Ломоносов.

Храм Христа Спасителя — вы раскроете его тайны, обнаружите единственную заправку в центре (в стиле ар-деко!) и рассмотрите дом, построенный диким пьяницей, который решил завязать. А после мы взойдем на Патриарший мост, с которого открываются лучшие виды на Кремль, Парк Горького и во всех отношениях абсурдную скульптуру Петра I в самом центре покинутой им Москвы.

Чай-кофе — мы угощаем

Чтобы отдохнуть и обсудить впечатления, заглянем в одну из наших любимых кофеен Москвы, где вы зададите накопившиеся вопросы. А также получите рекомендации: как еще можно отдохнуть в Москве, где лучшие театры/музеи/галереи/арт-кластеры/магазины местных дизайнеров — и, конечно, рестораны с отличной кухней.

Организационные детали

Если вы уже были на нашей экскурсии 🧭, на покупку следующей мы дарим скидку 10%

Как проходит экскурсия