Еще несколько необычных экскурсий в Москве

От Большого театра до Патриаршего моста Это будет полноценное знакомство с городом, но «под новым соусом»: с точки зрения современников московских памятников. Мы увидим:
Большой театр — вы узнаете, почему самые дорогие сейчас места в партере раньше были самыми дешевыми, сколько раз горел театр и как его защищали во время Войны.
Метрополь — один из первых в Москве шопинг-моллов: здесь и театр, и бани, и галереи, и гостиница! Мы не ограничимся экстерьером и интерьером Метрополя, посмотрим и на то, что он прячет позади себя.
Манежная площадь — «чрево Москвы», где вы вспомните седые 90-е с проходившими под носом у Думы концертом электронной музыки Prodigy и массовыми протестами противников ГКЧП.
Александровский сад, собравший главные “must see” Москвы: и стена Кремля, и вечный огонь, и монумент войны 1812 года. Поговорим и о знаменитой Неглинке, мостах через парк 🌳 и о том, как Долгорукий Москву у боярина Кучки отбирал.
Красная площадь и ГУМ: строительство первого деревянного мавзолея и смена цвета кремлевских стен, планы Сталина и неожиданные аптечные правила — здесь есть что обсудить!
Зарядье — этому старинному району пришлось пройти через многое. Помимо поворотов в его судьбе, в парке мы выясним, что вы думаете о сталинских высотках, и найдем общее у Москвы и Нью-Йорка.
Китай-Город — в этом удивительном райончике можно отыскать единорога, увидеть, куда упал фашистский самолет ✈️ во время Второй Мировой, а также узнать, где учился наш Ломоносов.
Храм Христа Спасителя — вы раскроете его тайны, обнаружите единственную заправку в центре (в стиле ар-деко!) и рассмотрите дом, построенный диким пьяницей, который решил завязать. А после мы взойдем на Патриарший мост, с которого открываются лучшие виды на Кремль, Парк Горького и во всех отношениях абсурдную скульптуру Петра I в самом центре покинутой им Москвы.
Чай-кофе — мы угощаем Чтобы отдохнуть и обсудить впечатления, заглянем в одну из наших любимых кофеен Москвы, где вы зададите накопившиеся вопросы. А также получите рекомендации: как еще можно отдохнуть в Москве, где лучшие театры/музеи/галереи/арт-кластеры/магазины местных дизайнеров — и, конечно, рестораны с отличной кухней.
Организационные детали
Если вы уже были на нашей экскурсии 🧭, на покупку следующей мы дарим скидку 10%
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет Катя или Никита
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Кофе и напитки, а также поездка на автобусе 🚌 или метро 🚇 до Храма Христа Спасителя включены в стоимость. Если вы захотите осмотреть храм Василия Блаженного внутри, билет 🎫 оплачивается отдельно (500 руб. ).
Начало и место завершения
🚩 у Большого театра
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы Катя и Никита, историки искусства и тур-гиды с более чем 3-х летним опытом. Также мы путешественники, художники и фотографы, и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во Франции, Великобритании, и разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь, и готовы провести вас по её тайным улочкам и величественным проспектам, разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе этому бесконечно интересному городу, великим личностям, с ним связанным.