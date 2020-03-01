Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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«Мастер и Маргарита»: история, герои, атмосфера

Приготовьтесь с головой погрузиться в атмосферу самого неоднозначного романа 20 века, расшифровать оставленные Булгаковым подсказки на страницах «Мастера и Маргариты» и удивиться, насколько тонко и органично сюжет произведения вписан в декорации города. Мы обсудим истории из жизни Москвы 20-х годов и, конечно, поговорим о фактах и мифах, связанных с романом: его автором, символикой, харизматичными персонажами и локациями.

Москва, сошедшая со страниц романа

Мы прогуляемся пешком и проедем на автомобиле по местам города, где разворачивались события мистического романа. Повторим маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидим: