Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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  4. «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты

Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила» — а значит, наше путешествие по страницам «Мастера и Маргариты» начинается.

Перед вами оживет Москва 20-х годов — от театра Варьете до Воробьевых гор.

И, конечно, откроются секреты таинственного романа, его культовых героев и автора.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча на Триумфальной площади
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«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты

Что вас ожидает

«Мастер и Маргарита»: история, герои, атмосфера
Приготовьтесь с головой погрузиться в атмосферу самого неоднозначного романа 20 века, расшифровать оставленные Булгаковым подсказки на страницах «Мастера и Маргариты» и удивиться, насколько тонко и органично сюжет произведения вписан в декорации города. Мы обсудим истории из жизни Москвы 20-х годов и, конечно, поговорим о фактах и мифах, связанных с романом: его автором, символикой, харизматичными персонажами и локациями.

Москва, сошедшая со страниц романа
Мы прогуляемся пешком и проедем на автомобиле по местам города, где разворачивались события мистического романа. Повторим маршрут безумной погони Ивана Бездомного за Воландом и его свитой вплоть до Никитского бульвара, а еще увидим:

  • Театр Варьете, который нескоро забудет скандальное представление свиты Воланда
  • «Нехорошую квартиру» на Большой Садовой, в стенах которой Сатана давал бал
  • Патриаршие Пруды, где состоялся небезызвестный разговор Воланда, Берлиоза и Бездомного: здесь вы даже сможете стать участниками легендарной сцены романа!
  • Дом Маргариты, откуда предположительно сбежала на швабре главная героиня романа. Кроме того, обсудим, где еще мог находиться этот дом, согласно другим версиям.
  • Дом Пашкова — с этим местом связано немало городских легенд. Мы вспомним самые интересные из них и отыщем связь дома с сюжетом романа Булгакова.
  • Дом Мастера, где был создан и уничтожен роман о Понтии Пилате: поговорим об истории этого места и ощутим атмосферу, в которой Мастер создавал свою рукопись.
  • Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки.

Организационные детали

Продолжительность пешеходного маршрута — примерно полтора часа, запасайтесь удобной обувью

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников:
    — для 4-8 человек (на минивэне, стоимость — 8000 руб.)
    — для 9-18 человек (на комфортабельном автобусе, стоимость — 12000 руб.)
  • Экскурсию также возможно провести ночью (+20% к стоимости)
  • Дополнительно возможно посещение музея М.А. Булгакова в «нехорошей квартире» (вход 300 руб./чел.), а также трансфер к месту начала экскурсии и от места окончания экскурсии (в стоимость не входит, обговаривается заранее).
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Триумфальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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