Тайны и легенды ВДНХ

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ

Что вас ожидает 🤩

  • Арка южного входа
  • Павильоны ВДНХ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Пешеходная экскурсия позволит вам не только узнать историю создания знаменитой Выставки, но и осмотреть интересные павильоны и фонтаны.

Мы расскажем вам, что изображено на арке Южного входа и как появилась круговая кинопанорама. Кстати, в последней до сих пор принимают в пионеры. Это уникальный шанс почувствовать себя частью чего-то великого и грандиозного.

Здесь же, на ВДНХ происходит настоящее колдовство нашего мира. Думаете, это просто завлекающий ход? Нет, мы покажем вам, как работают синоптики, самым непостижимым образом «предсказывающие» погоду.

Говорят, что желания, загаданные у «Счастливой семьи», непременно сбываются. Во время прогулки мы предоставим вам возможность проверить это на себе. А уж от поиска настоящей артезианской скважины не откажется ни один ценитель городских приключений.

Знаменитый Зеленый театр до сих пор исправно работает на радость публике. Вы сможете рассмотреть все мельчайшие детали величественной сцены под открытым небом.

За 2,5 часа, которые длится наша экскурсия, вы не успеете устать, но сможете насладиться самыми привлекательными и загадочными объектами Выставки. После окончания экскурсии каждый может остаться и попробовать самостоятельно найти интересные места ВДНХ, которые придутся по душе!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • Билет в метро
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, воскресенье в 12:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные📜История и культураПешие прогулки-экскурсииВДНХ🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Москве

Тайны и легенды ВДНХ
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алла
4.4
20 отзывов
Тайны и легенды ВДНХ
Погрузитесь в прошлое и вновь прогуляйтесь по всеми любимому ВДНХ
1 150 за 1 человека
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Пешая экскурсия по ВДНХ для школьной группы
Организовываем групповую экскурсию для школьников по ВДНХ
от 14 850 за 1-11 чел.
ВДНХ: легенды советского Версаля
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
1 отзыв
ВДНХ: легенды советского Версаля
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
4 000 за 1-4 чел.
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.8
135 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее значимые политики времен
700 за 1 человека
ВДНХ - великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Легенды
4
3 отзыва
ВДНХ - великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ является одним из любимых мест для прогулок не только среди гостей столицы, но и среди ее жителей
5 200 за 1-15 чел.
Парк чудес - ВДНХ
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
5
1 отзыв
Парк чудес - ВДНХ
Двухчасовая пешеходная экскурсия пройдет в форме живого общения
5 000 за экскурсию
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Татьяна
4.8
5 отзывов
Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены»
Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади
5 800 за 1-6 чел.
На рассвет или закат? Место встречи: у подвесного моста
4.5 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
На рассвет или закат? Место встречи: у подвесного моста
Как думаете можно ли над Москвой-рекой найти подвесные мосты
9 590 за 1-3 чел.
Царицыно - пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Спутник
4.6
36 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка
500 за 1 человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Дмитрий
Нет отзывов
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля и Александровского сада
7 000 за 1-6 чел.
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мос-Тур
3.5
2 отзыва
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы - знаменитую статую Рабочий
750 за 1 человека
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
М. Волина
5
10 отзывов
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
от 3 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ