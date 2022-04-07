Пешеходная экскурсия позволит вам не только узнать историю создания знаменитой Выставки, но и осмотреть интересные павильоны и фонтаны.

Мы расскажем вам, что изображено на арке Южного входа и как появилась круговая кинопанорама. Кстати, в последней до сих пор принимают в пионеры. Это уникальный шанс почувствовать себя частью чего-то великого и грандиозного.

Здесь же, на ВДНХ происходит настоящее колдовство нашего мира. Думаете, это просто завлекающий ход? Нет, мы покажем вам, как работают синоптики, самым непостижимым образом «предсказывающие» погоду.

Говорят, что желания, загаданные у «Счастливой семьи», непременно сбываются. Во время прогулки мы предоставим вам возможность проверить это на себе. А уж от поиска настоящей артезианской скважины не откажется ни один ценитель городских приключений.

Знаменитый Зеленый театр до сих пор исправно работает на радость публике. Вы сможете рассмотреть все мельчайшие детали величественной сцены под открытым небом.

За 2,5 часа, которые длится наша экскурсия, вы не успеете устать, но сможете насладиться самыми привлекательными и загадочными объектами Выставки. После окончания экскурсии каждый может остаться и попробовать самостоятельно найти интересные места ВДНХ, которые придутся по душе!