Исторические экскурсии по Москве

Что вас ожидает

Кремль сквозь века

За 600 лет своей истории Кремль несколько раз разрушался до основания и возрождался подобно птице Феникс. Я расскажу, как вышло, что его основали русичи, строили итальянцы, обживали поляки, разрушали французы, а в итоге хранит весь мир. Вы насладитесь панорамой Кремля с Большого Каменного моста, погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены.

История и легенды Кремля

Вы узнаете, как Кремль выглядел в конце XV века, найдете на его башнях машикули и увидите первого представителя государственного герба — двуглавого орла. А еще поймете истинное назначение мерлонов, или «ласточкиных хвостов», и узнаете, откуда наблюдал за жизнью города Иван Грозный и у каких ворот произошло покушение на Брежнева. А также: каким образом «приложила руку» к облику современного Кремля византийская принцесса и где именно работает президент страны.