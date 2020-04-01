Исторические экскурсии по Москве

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Красная площадь, Александровский сад и Большой Каменный мост: неизвестные факты об известных местах

Дарья
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Дарья – ваш гид
Кремль — бессменный символ столицы.

Я раскрою, какие выдающиеся личности с ним связаны и какие тайны и преступления хранят его могучие стены.

А еще повеселю вас местными анекдотами и увлекательно расскажу о происходивших здесь исторических событиях.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Встреча в районе метро Александровский сад
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Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля

Что вас ожидает

Кремль сквозь века
За 600 лет своей истории Кремль несколько раз разрушался до основания и возрождался подобно птице Феникс. Я расскажу, как вышло, что его основали русичи, строили итальянцы, обживали поляки, разрушали французы, а в итоге хранит весь мир. Вы насладитесь панорамой Кремля с Большого Каменного моста, погуляете по Александровскому саду, побываете на Красной площади и завершите прогулку у современного парка Зарядье — таким образом, почти полностью обогнете древние стены.

История и легенды Кремля
Вы узнаете, как Кремль выглядел в конце XV века, найдете на его башнях машикули и увидите первого представителя государственного герба — двуглавого орла. А еще поймете истинное назначение мерлонов, или «ласточкиных хвостов», и узнаете, откуда наблюдал за жизнью города Иван Грозный и у каких ворот произошло покушение на Брежнева. А также: каким образом «приложила руку» к облику современного Кремля византийская принцесса и где именно работает президент страны.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля
Вокруг стен Московского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Александровский сад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья. Я раскрою вам богатейшую историю нашей столицы с огоньком в глазах, увлеченно и легко! Москва не может не вдохновлять, ведь здесь повсюду колоритные следы прошлого: на старинных фирменных люках, на стенах с дореволюционной мозаикой и на живописных холмах. Кроме того, историю города создают жившие и живущие в нем люди. Об этом и многом другом я и спешу рассказать вам, дорогие гости!
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