Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Что происходит за дверями исторических зданий? И как туда попасть? Спектакли-экскурсии «Заблудшие» откроют вам мир театрального искусства и роскошь пятизвёздочных отелей.
В ходе аудиоперфоманса вы узнаете, как жили великие люди, очутитесь в потайных комнатах и станете свидетелями исторических моментов. В финале — фуршет с напитками и закусками от шеф-повара.
В ходе аудиоперфоманса вы узнаете, как жили великие люди, очутитесь в потайных комнатах и станете свидетелями исторических моментов. В финале — фуршет с напитками и закусками от шеф-повара.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В нашем театре нет кресел, а в качестве декораций выступают интерьеры пятизвёздочных отелей. Но всё же это представление: актёры рассказывают истории зданий, великих людей и событий через вовлекающую игру, создавая уникальный сценарий в каждой локации.
Во время прогулки с аудиосопровождением вы побываете в закоулках отеля, недоступных простым постояльцам. Раскроете детали более чем столетней истории гостиницы. И узнаете о тайнах, которые хранят эти стены:
- Что необычного в лестнице отеля и почему она является достопримечательностью?
- Как связан «Националь» с балериной Анной Павловой?
- Почему один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову?
- В каком номере жил Владимир Ильич Ленин?
Организационные детали
В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля.
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле «Националь»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Москве
Спектакли-экскурсии «Заблудшие» объединяют историю, искусство и театр с роскошью пятизвездочных отелей. Благодаря архивам и старожилам отелей, из самых интересных историй мы создали сценарий и поставили спектакли-экскурсии с актёрами лучших театров столицы. С нами вы всегда будете желанными гостями, которых встретят бокалом игристого, проведут по местам, которые больше никому не показывают, расскажут самые интересные истории в формате театрализованного спектакля.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
18 авг 2023
Если вам давно, как и мне, хотелось побродить по самой знаменитой гостинице Москвы - то этот формат просто отличный! Все начинается с бокала шампанского в холе отеля, организаторы просят придти пораньше и я рекомендую воспользоваться этим - так как можно неспешно рассмотреть все интерьеры, сфотографироваться. Далее всем раздают аудиогид и мы начинаем наше путешествие по гостинице. Пока в наушниках слушаешь историю и интересные факты об отеле - вокруг происходит смена интерьеров. А чтобы ощутить погружение в разные эпохи мы частенько становились зрителями и участниками небольших театрализованных представлений. Во время всего путешествия по гостинице нас сопровождал фотограф, также было несколько локаций именно для съемок - это очень классная идея, так как фотографии в интерьерах отеля всем точно захочется сделать:)
Завершается это приключение небольшим фуршетом с закусками, десертами, чаем, кофе и шампанским!
Экскурсия отличная и познавательная, и развлекательная, на мой взгляд совмещает в себе все атрибуты для прекрасного вечера! Спасибо ❤️
Завершается это приключение небольшим фуршетом с закусками, десертами, чаем, кофе и шампанским!
Экскурсия отличная и познавательная, и развлекательная, на мой взгляд совмещает в себе все атрибуты для прекрасного вечера! Спасибо ❤️
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