Что происходит за дверями исторических зданий? И как туда попасть? Спектакли-экскурсии «Заблудшие» откроют вам мир театрального искусства и роскошь пятизвёздочных отелей. В ходе аудиоперфоманса вы узнаете, как жили великие люди, очутитесь в потайных комнатах и станете свидетелями исторических моментов. В финале — фуршет с напитками и закусками от шеф-повара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В нашем театре нет кресел, а в качестве декораций выступают интерьеры пятизвёздочных отелей. Но всё же это представление: актёры рассказывают истории зданий, великих людей и событий через вовлекающую игру, создавая уникальный сценарий в каждой локации.

Во время прогулки с аудиосопровождением вы побываете в закоулках отеля, недоступных простым постояльцам. Раскроете детали более чем столетней истории гостиницы. И узнаете о тайнах, которые хранят эти стены:

Что необычного в лестнице отеля и почему она является достопримечательностью?

Как связан «Националь» с балериной Анной Павловой?

Почему один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову?

В каком номере жил Владимир Ильич Ленин?

Организационные детали

В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля.