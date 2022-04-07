Мы объединили две главные достопримечательности столицы - Красная площадь и Александровский сад в одну пешую обзорную экскурсию. В течение этой прогулки Вы сможете узнать интересные факты о главной крепости страны - московском Кремле, а также в честь чего на Руси строили церкви, триумфальные арки, и воздвигали городские сады.

Окутанная легендами, главная площадь страны, имеет не только множество исторических фактов, но и домыслов, небылиц. Нашей с вами задачей будет узнать, что же на самом деле проходило в этих местах, какие события происходили у стен московского Кремля, и развенчать мифы.

Средневековое время, когда Кремль был боевой крепостью, история ГУМа за последние 300 лет, а также Покровский собор (собор Василия Блаженного) в этой программе.

Знали ли Вы, что на самом деле существует три Александровских сада? Грот «Руины», обелиск «К трехсотлетию дома Романовых», а также единая история трех достопримечательностей - Троицкой башни, Кутафьи башни и Троицкого моста, - всё это заслуживает Вашего внимания в процессе знакомства с главными достопримечательностями Москвы.

Не обошел внимания и символ победы в Великой Отечественной Войне - мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». Здесь Вы услышите обстоятельный и интересный рассказ нашего экскурсовода.