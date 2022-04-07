Возле древних стен Кремля

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Возле древних стен Кремля
Возле древних стен Кремля
Возле древних стен Кремля
Возле древних стен Кремля

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • ГУМ
  • Собор Василия Блаженного
  • Александровский сад
  • Грот «Руины»
  • Могила неизвестного солдата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы объединили две главные достопримечательности столицы - Красная площадь и Александровский сад в одну пешую обзорную экскурсию. В течение этой прогулки Вы сможете узнать интересные факты о главной крепости страны - московском Кремле, а также в честь чего на Руси строили церкви, триумфальные арки, и воздвигали городские сады.

Окутанная легендами, главная площадь страны, имеет не только множество исторических фактов, но и домыслов, небылиц. Нашей с вами задачей будет узнать, что же на самом деле проходило в этих местах, какие события происходили у стен московского Кремля, и развенчать мифы.

Средневековое время, когда Кремль был боевой крепостью, история ГУМа за последние 300 лет, а также Покровский собор (собор Василия Блаженного) в этой программе.

Знали ли Вы, что на самом деле существует три Александровских сада? Грот «Руины», обелиск «К трехсотлетию дома Романовых», а также единая история трех достопримечательностей - Троицкой башни, Кутафьи башни и Троицкого моста, - всё это заслуживает Вашего внимания в процессе знакомства с главными достопримечательностями Москвы.

Не обошел внимания и символ победы в Великой Отечественной Войне - мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». Здесь Вы услышите обстоятельный и интересный рассказ нашего экскурсовода.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 19:00

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