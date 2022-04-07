Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.
Приглашаем вас на экскурсию по уникальному комплексу, который состоит из Поля Победы, мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного Храма Вооружённых сил – единственного в России храма, построенного в честь Победы в Великой Отечественной Войне.
Во время экскурсии вы узнаете:
И много других необычных фактов…