Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

18:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»
Главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога Памяти»

Что вас ожидает 🤩

  • Главный храм Вооружённых Сил
  • Музейный комплекс «Дорога Памяти»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Важная информация: Для доступа на экскурсию необходим QR-код (вакцинированного или переболевшего). Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.

Приглашаем вас на экскурсию по уникальному комплексу, который состоит из Поля Победы, мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти» и Главного Храма Вооружённых сил – единственного в России храма, построенного в честь Победы в Великой Отечественной Войне.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • о том, как создавался проект и как было выбрано место для комплекса;
  • о чем говорят цифры на верстовом столбе-указателе;
  • какие материалы использовались при строительстве Главного храма Вооружённых Сил;
  • почему храм имеет цвет патины;
  • в чем уникальность его икон;
  • что символизируют цифры в размерах элементов храма;

И много других необычных фактов…

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

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