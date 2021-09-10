Коломенское: будни и праздники русских царей

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Коломенское: будни и праздники русских царей
Коломенское: будни и праздники русских царей
Коломенское: будни и праздники русских царей
Коломенское: будни и праздники русских царей

Что вас ожидает 🤩

  • Коломенское
  • Хозяйственные ворота
  • Царские ворота
  • Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Коломенское - место обоснования русских царей. Это место знаменито богатой историей наших праздников: Масленицы, Нового года, Пасхи. В эти дни простой люд имел возможность проести время ярко, вкусно и незабываемо!

Во время экскурсии Вам расскажут о том, какие конкурсы и развлечения зародились в этих местах, чем угощали крепостной народ, и чем поили.

У Вас будет уникальная возможность прочувствовать на себе дух того времени, приняв участие в главных развлечениях Коломенского:

  • пройти в хозяйственные ворота, а на выходе увидеть царские;
  • взглянуть на шатер церкви, и узнать через какие испытания нужно было пройти, чтобы выиграть корову;
  • посетить церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи и услышать факты, связанные с этим местом;
  • увидеть клейма XIX века на стволах лип, пройдясь по красочной аллее;
  • поделиться своими мечтами и желаниями с древними камнями, история которых начинается задолго до основания Руси;
  • узнать, какие места охраняет Юнеско, и где находится любимая церковь Ивана Грозного.

Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе по изучению дворцового села Коломенское, и получите максимум полезной информации и хорошего настроения!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 12:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
10 сен 2021
Очень нестандартная экскурсия по парку. Мой ребенок слушал все 1,5 часа, а это дорогого стоит. Советую!
Р
5 янв 2021
Понравилось, спасибо. Совет — одевайтесь теплее, чем думаете.

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