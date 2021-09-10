Коломенское - место обоснования русских царей. Это место знаменито богатой историей наших праздников: Масленицы, Нового года, Пасхи. В эти дни простой люд имел возможность проести время ярко, вкусно и незабываемо!

Во время экскурсии Вам расскажут о том, какие конкурсы и развлечения зародились в этих местах, чем угощали крепостной народ, и чем поили.

У Вас будет уникальная возможность прочувствовать на себе дух того времени, приняв участие в главных развлечениях Коломенского:

пройти в хозяйственные ворота, а на выходе увидеть царские;

взглянуть на шатер церкви, и узнать через какие испытания нужно было пройти, чтобы выиграть корову;

посетить церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи и услышать факты, связанные с этим местом;

увидеть клейма XIX века на стволах лип, пройдясь по красочной аллее;

поделиться своими мечтами и желаниями с древними камнями, история которых начинается задолго до основания Руси;

узнать, какие места охраняет Юнеско, и где находится любимая церковь Ивана Грозного.

Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе по изучению дворцового села Коломенское, и получите максимум полезной информации и хорошего настроения!