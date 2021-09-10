Коломенское - место обоснования русских царей. Это место знаменито богатой историей наших праздников: Масленицы, Нового года, Пасхи. В эти дни простой люд имел возможность проести время ярко, вкусно и незабываемо!
Во время экскурсии Вам расскажут о том, какие конкурсы и развлечения зародились в этих местах, чем угощали крепостной народ, и чем поили.
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