Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве

Что вас ожидает 🤩

  • Александровский сад
  • Кремлевские башни
  • Памятник Александру 1
  • Дом Пашкова
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Как всякий уважающий себя город, Москва не только хранит, но и тщательно оберегает свои тайны от случайных прохожих.

На нашей необычной экскурсии мы попытаемся приподнять завесу тайны и разгадать загадки некоторых исторических фактов.

Ученые стараются объяснить события истории с научной точки зрения. Бывает, что официальная наука заходит в тупик и уступает место легендам, сказаниям и преданиям.

По мнению эзотериков, всякая городская тайна имеет срок хранения. Если что-то недоступно для нашего понимания – стало быть, время еще не пришло. Но у нас есть возможность хотя бы прикоснуться к этим тайнам.

Начнем от "центра изначалья" – Кремля и его окрестностей.

В ходе прогулки по таинственной Москве мы выясним: что делали рыцари-тамплиеры в Москве, строил ли Московский Кремль Леонардо да Винчи, как закончилась встреча императора Александра I и святого старца Серафима Саровского, к чему привели четыре столетия поисков утраченной библиотеки Ивана Грозного, как изменить проклятие настоятельницы женского монастыря и как ученик из 9А предсказал начало и ход Второй Мировой войны.

Маршрут нашей экскурсии пройдет через Кремлевские башни Александровского сада, памятник Александру I, Храм Христа Спасителя, дом Пашкова и Дом на набережной.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 16:00

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