Как всякий уважающий себя город, Москва не только хранит, но и тщательно оберегает свои тайны от случайных прохожих.

На нашей необычной экскурсии мы попытаемся приподнять завесу тайны и разгадать загадки некоторых исторических фактов.

Ученые стараются объяснить события истории с научной точки зрения. Бывает, что официальная наука заходит в тупик и уступает место легендам, сказаниям и преданиям.

По мнению эзотериков, всякая городская тайна имеет срок хранения. Если что-то недоступно для нашего понимания – стало быть, время еще не пришло. Но у нас есть возможность хотя бы прикоснуться к этим тайнам.

Начнем от "центра изначалья" – Кремля и его окрестностей.

В ходе прогулки по таинственной Москве мы выясним: что делали рыцари-тамплиеры в Москве, строил ли Московский Кремль Леонардо да Винчи, как закончилась встреча императора Александра I и святого старца Серафима Саровского, к чему привели четыре столетия поисков утраченной библиотеки Ивана Грозного, как изменить проклятие настоятельницы женского монастыря и как ученик из 9А предсказал начало и ход Второй Мировой войны.

Маршрут нашей экскурсии пройдет через Кремлевские башни Александровского сада, памятник Александру I, Храм Христа Спасителя, дом Пашкова и Дом на набережной.