Что вас ожидает

Москва творческая и деловитая

Мы пройдем по историческим улицам в центре Москвы — от Волхонки до Воздвиженки. Я покажу вам усадьбы Голицыных и Вяземских, дома Пашкова и Серова, особняк Третьякова и бывшие нарышкинские владения. Расскажу о жизни и творчестве великих художников и коллекционеров. Раскрою, как московские предприниматели знакомили горожан с русским и западноевропейским искусством, археологическими находками и древними рукописями.

Храмы Христа Спасителя и Антипы на Колымажном дворе

Вы осмотрите храм Антипы на Колымажном дворе, который украшают фрески Ирины Зарон. Увидите и, по желанию, посетите величественный храм Христа Спасителя — кафедральный собор русской православной церкви. А также услышите о талантливых мастерах, которые его расписывали, о возвращении иконописи в 20 веке и об отражении в монументальной живописи событий современной истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.