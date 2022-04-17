По следам московских художников и коллекционеров

Погулять по старинным улицам и погрузиться в творческую жизнь столицы прошлых столетий

Индивидуальная
Приглашаю совершить путешествие во времени и перенестись во вторую половину 19 века! Именно тогда в Москве начали появляться общественные музеи и частные галереи.

Я расскажу, какие талантливые предприниматели в этом участвовали и какие произведения выставлялись в новых пространствах.

Покажу дома художников и коллекционеров и раскрою связанные с ними истории.
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
По следам московских художников и коллекционеров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Москва творческая и деловитая

Мы пройдем по историческим улицам в центре Москвы — от Волхонки до Воздвиженки. Я покажу вам усадьбы Голицыных и Вяземских, дома Пашкова и Серова, особняк Третьякова и бывшие нарышкинские владения. Расскажу о жизни и творчестве великих художников и коллекционеров. Раскрою, как московские предприниматели знакомили горожан с русским и западноевропейским искусством, археологическими находками и древними рукописями.

Храмы Христа Спасителя и Антипы на Колымажном дворе

Вы осмотрите храм Антипы на Колымажном дворе, который украшают фрески Ирины Зарон. Увидите и, по желанию, посетите величественный храм Христа Спасителя — кафедральный собор русской православной церкви. А также услышите о талантливых мастерах, которые его расписывали, о возвращении иконописи в 20 веке и об отражении в монументальной живописи событий современной истории.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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