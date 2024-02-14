Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
Индивидуальная экскурсия в Москве

Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства

В самом сердце Москвы, где каждый камень дышит историей, есть места, оставшиеся неизведанными для большинства.

«Тайные дворики Тверской и Большой Никитской» - это экскурсия, которая откроет вам уютные переулки и дворы, связанные с жизнью известных личностей искусства.

Вместе с опытным гидом вы узнаете удивительные истории, связанные с этими местами, и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения
Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
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фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы поговорим о передвижке домов в Москве и посмотрим на самое масштабное здание, которое когда-либо переезжало в Москве — весом 24 тысячи тонн! Попадём в атмосферный двор-колодец, где вы словно окажетесь в Петербурге.
  • Прогуляемся по переулкам, где жили представители советской творческой интеллигенции. Я расскажу о создании МХТ и знаменитых мэтрах — Муслиме Магомаеве, Мстиславе Ростроповиче, Галине Вишневской и других.
  • Вы побываете в мини-Англии и мини-Азербайджане, увидите много необычных памятников, скульптур и даже граффити, спрятанное во дворах.
  • Сравните средневековую и современную архитектуру, а также зайдёте в готический собор.
  • Узнаете, где Пушкин читал трагедию «Борис Годунов», где находится самый необычный театр Москвы и как с этими местами связаны Ксения Собчак и Евгений Цыганов.
  • Выпьете кофе в гостях у Якова Брюса и заглянете в галерею современного искусства, о которой вы сами вряд ли бы узнали.

Организационные детали

  • Посещение галереи бесплатно.
  • Напитки в кафе не входят в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Камергерского переулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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