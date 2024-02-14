Екатерина — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 294 туристов

Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.

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