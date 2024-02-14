Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства
В самом сердце Москвы, где каждый камень дышит историей, есть места, оставшиеся неизведанными для большинства.
«Тайные дворики Тверской и Большой Никитской» - это экскурсия, которая откроет вам уютные переулки и дворы, связанные с жизнью известных личностей искусства.
Вместе с опытным гидом вы узнаете удивительные истории, связанные с этими местами, и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения
«Тайные дворики Тверской и Большой Никитской» - это экскурсия, которая откроет вам уютные переулки и дворы, связанные с жизнью известных личностей искусства.
Вместе с опытным гидом вы узнаете удивительные истории, связанные с этими местами, и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения
Ближайшие даты:
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Мы поговорим о передвижке домов в Москве и посмотрим на самое масштабное здание, которое когда-либо переезжало в Москве — весом 24 тысячи тонн! Попадём в атмосферный двор-колодец, где вы словно окажетесь в Петербурге.
- Прогуляемся по переулкам, где жили представители советской творческой интеллигенции. Я расскажу о создании МХТ и знаменитых мэтрах — Муслиме Магомаеве, Мстиславе Ростроповиче, Галине Вишневской и других.
- Вы побываете в мини-Англии и мини-Азербайджане, увидите много необычных памятников, скульптур и даже граффити, спрятанное во дворах.
- Сравните средневековую и современную архитектуру, а также зайдёте в готический собор.
- Узнаете, где Пушкин читал трагедию «Борис Годунов», где находится самый необычный театр Москвы и как с этими местами связаны Ксения Собчак и Евгений Цыганов.
- Выпьете кофе в гостях у Якова Брюса и заглянете в галерею современного искусства, о которой вы сами вряд ли бы узнали.
Организационные детали
- Посещение галереи бесплатно.
- Напитки в кафе не входят в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Камергерского переулка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 294 туристов
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
1 час 15 минут
Уникальный мир Большого театра и его закулисье
Театральная площадь, 1
Сегодня
5 фев
6 фев
7 фев
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
Сориентироваться в мире театра вместе с московским журналистом и театралом
на Триумфальной площади
Завтра
5 фев
6 фев
7 фев
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Станция метро «Арбатская»
Сегодня
Завтра
5 фев
6 фев
5 000₽ за всё до 10 чел.