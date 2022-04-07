Приглашаем вас прогуляться по центральным районам города, при этом маршрут практически не будет проходить по центральным улицам. Напротив, мы пройдем по узким улочкам, уютным дворикам, таинственным переулкам Замоскворечья. Нас ждут небольшие усадьбы и купеческие дома «с претензией», окутанные городскими легендами про их обитателей, дореволюционные фабричные дома с «интересной» комнатой, а также история о том, как зарождалось движение сестер милосердия в царской России.