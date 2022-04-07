Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Приглашаем вас прогуляться по центральным районам города, при этом маршрут практически не будет проходить по центральным улицам. Напротив, мы пройдем по узким улочкам, уютным дворикам, таинственным переулкам Замоскворечья. Нас ждут небольшие усадьбы и купеческие дома «с претензией», окутанные городскими легендами про их обитателей, дореволюционные фабричные дома с «интересной» комнатой, а также история о том, как зарождалось движение сестер милосердия в царской России.
Программа
Вы узнаете:
Как ярославский промышленник хотел удивить москвичей и при чем тут абхазские мандарины.
Как купец Гучков русским живописцам помогал, и что из этого вышло.
Кого советские историки признали первой политической жертвой.
Историю о «кровопийцах» купцах Бродниковых и почему рабочие их свечного заводика не дали переименовать Бродников переулок в годы Советской власти.
Как зарождалось движение сестер милосердия в царской России.
Что такое обетный храм и почему их строили на Руси.
Вы увидите:
Дом купца Игумнова с ярким и необычным фасадом.
Готический особняк купцов Новиковых.
Дореволюционные фабричные дома с «интересной» комнатой.
Иверскую обитель сестер милосердия.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида-экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.