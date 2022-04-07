Династия Романовых

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Династия Романовых
Династия Романовых
Династия Романовых
Династия Романовых

Что вас ожидает 🤩

  • Большой Кремлевский дворец
  • Парящий мост
  • Часовня Досифеи
  • Екатерининский путевой дворец
  • Елизаветинский путевой дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В ходе экскурсии Династия Романовых мы прогуляемся по нынешней улице Варварке, посмотрим на Кремлевский дворец с высоты Парящего моста и отправимся по романовским дворцам.

Именно на Варварке впервые разбил свое маленькое, но добротное имение Андрей Кобыла. Думал ли он, что потомки его, Романовы, обоснуются в Кремле, а затем слава их дойдет до Санкт-Петербурга и далеко за его пределы.

Одна из самых интересных по содержанию авторская экскурсия о величайшей правящей династии Российской империи. Захватывающий рассказ о жизни, 300-летнем правлении и тайнах российских царей, а впоследствии императоров Дома Романовых.

Программа

Вы увидите:

  • Палаты, в которых по преданию родился первый царь из династии Романовых
  • Большой Кремлевский дворец с высоты Парящего моста
  • Часовню Досифеи - княжны Августы Таракановой
  • Екатерининский путевой дворец
  • Елизаветинский путевой дворец

Вы узнаете:

  • Тайну происхождения Михаила Романова - первого царя из династии Романовых
  • Как кружки стали причиной трагедии на Ходынском поле во время коронации Николая второго
  • Сердечную тайну императрицы Александры Федоровны
  • Какой порок был у императора Николая второго
  • Все версии в русской истории о происхождении инокини Досифеи
  • Почему императрица Елизавета практически не умела читать и писать и не хотела выходить замуж
  • Почему Екатерина Великая была так жестока с Дарьей Николаевной Салтыковой, по прозвищу Салтычиха
  • С каким приданым приехала в Россию Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская- будущая императрица Екатерина Великая
  • За что Павел первый ненавидел свою мать
  • Чем занимались потомки Романовых в Советском Союзе

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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