Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Важнейшей частью кремлевского ансамбля является Оружейная палата, открытая в 1806 году по указу Александра I. Гуляя по залам, вы узнаете, создавалась ее богатая коллекция, а также проследите вехи сокровищницы, которая разделила с российским народом и триумфы, и удары судьбы.
Первые русские цари, роскошь дома Романовых, наследие великих мастеров — аудиоэкскурсия познакомит вас с культовыми памятниками истории и необыкновенными произведениями искусства. Вы увидите настоящие рыцарские доспехи и оружие, одеяния монархов и редкие драгоценности, государственные регалии, церемониальные предметы, царские экипажи и другие бесценные экспонаты музея.
Продолжительность — 50 минут.