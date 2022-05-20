Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Шапка Мономаха, мантии императриц и кареты, драгоценности кремлевских мастерских и дары послов. Вы осмотрите предметы старины, которые столетиями хранились в государственной казне, прикоснетесь к эпохам Царской России и узнаете, как формировался фонд музея. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Важнейшей частью кремлевского ансамбля является Оружейная палата, открытая в 1806 году по указу Александра I. Гуляя по залам, вы узнаете, создавалась ее богатая коллекция, а также проследите вехи сокровищницы, которая разделила с российским народом и триумфы, и удары судьбы.

Первые русские цари, роскошь дома Романовых, наследие великих мастеров — аудиоэкскурсия познакомит вас с культовыми памятниками истории и необыкновенными произведениями искусства. Вы увидите настоящие рыцарские доспехи и оружие, одеяния монархов и редкие драгоценности, государственные регалии, церемониальные предметы, царские экипажи и другие бесценные экспонаты музея.

Продолжительность — 50 минут.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно