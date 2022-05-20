Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия

Исследовать главную сокровищницу российских государей

Шапка Мономаха, мантии императриц и кареты, драгоценности кремлевских мастерских и дары послов.

Вы осмотрите предметы старины, которые столетиями хранились в государственной казне, прикоснетесь к эпохам Царской России и узнаете, как формировался фонд музея.

А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Важнейшей частью кремлевского ансамбля является Оружейная палата, открытая в 1806 году по указу Александра I. Гуляя по залам, вы узнаете, создавалась ее богатая коллекция, а также проследите вехи сокровищницы, которая разделила с российским народом и триумфы, и удары судьбы.

Первые русские цари, роскошь дома Романовых, наследие великих мастеров — аудиоэкскурсия познакомит вас с культовыми памятниками истории и необыкновенными произведениями искусства. Вы увидите настоящие рыцарские доспехи и оружие, одеяния монархов и редкие драгоценности, государственные регалии, церемониальные предметы, царские экипажи и другие бесценные экспонаты музея.

Продолжительность — 50 минут.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Оружейную палату
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Оружейной палаты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎫Билеты🧒Можно с детьми🖼МузеиОружейная палата🗽Достопримечательности🛡Военные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государей
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Оружейная палата: билет и аудиоэкскурсия по сокровищам российских государей
На экскурсии вы сможете прикоснуться к эпохе первых русских царей, к великолепию
Завтра
21 мая
22 мая
1 990 за 1 человека
Билет в Оружейную палату
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Музеи
4.3
169 отзывов
Билет в Оружейную палату
Оружейная палата - один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву
Завтра
21 мая
22 мая
от 1 300 за 1 человека
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Московский Кремль и Оружейная палата - две самые главные достопримечательности российской столицы
34 600 за 1-22 чел.
Билеты в Кремль и Оружейную палату
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Музеи
4.3
23 отзыва
Билеты в Кремль и Оружейную палату
Электронный ваучер в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной выставки
Завтра
21 мая
22 мая
от 2 300 за 1 человека
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.2
224 отзыва
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Вы посетите уникальную Оружейную палату и Алмазный фонд
21 мая
22 мая
23 мая
3 200 за 1 человека
Экскурсия в Оружейную палату
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Спутник
4.4
175 отзывов
Экскурсия в Оружейную палату
Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей
23 мая
25 мая
26 мая
от 1 700 за 1 человека
Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Музеи
4.8
17 отзывов
Экскурсия по Соборной площади и Оружейной палате
Электронный ваучер на экскурсию в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной
21 мая
23 мая
24 мая
2 900 за 1 человека
Экскурсия в Оружейную палату
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.6
28 отзывов
Экскурсия в Оружейную палату
Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада
21 мая
22 мая
23 мая
12 500 за 1-10 чел.
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Красная площадь и Оружейная палата для Орг. групп
В самом сердце Москвы можно ознакомиться с её богатым прошлым
от 22 850 за 1-5 чел.
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.4
16 отзывов
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
Приглашаем вас исследовать территорию Кремля и увидеть, что скрывается по ту сторону тех самых красных стен
Завтра
21 мая
22 мая
1 490 за 1 человека
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль - главный музей России
Завтра
21 мая
22 мая
1 490 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
2 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
В ходе увлекательной экскурсии вы прогуляетесь по главному парку столицы
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ