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Московский Кремль и Оружейная палата

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26 отзывов
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Хотите вплотную подобраться к сердцу России и увидеть важнейший для его истории 📖 комплекс? Отправляйтесь на экскурсию ⛳ по московскому Кремлю.

Вы сможете побывать в Оружейной палате, увидеть знаменитые красные стены крепости и взглянуть на Царь-пушку.

Ничто так не облегчает знакомство с историей России, как экскурсия по московскому Кремлю.

Важнейшее для страны сооружение существует более 500 лет.

За три часа вы сможете увидеть знаменитые стены крепости, посмотреть на башни Кремля, посетить Оружейную палату и побывать на территории комплекса, где находится президентская резиденция.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 3 350 ₽ за человека

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Московский Кремль и Оружейная палата
Московский Кремль и Оружейная палата

Что вы увидите

  • Московский Кремль
  • Оружейная палата
Пешеходная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям столицы ⭐️ - территории Московского Кремля и Оружейной палате.
Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Во время нашей экскурсии 🧭 по территории Московского Кремля Вы увидите главный храм Русской православной церкви — Успенский собор. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи.
Услышите увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства - Царь-пушка и Царь-колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.
Узнаете какую роль Петр I отводил зданию Арсенала и как по его задумке должен был выглядеть музей 🖼 русской боевой славы.
После экскурсии по территории Кремля наша экскурсия продолжится в Оружейной палате — уникальном, бесценном и, пожалуй, самом знаменитом музей-сокровищницы России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, - Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Экскурсия по Оружейной палате проходит с аудиогидом.
Что входит
  • Экскурсия по территории московского Кремля (на русском языке)
  • Аудиогид в Оружейной палате
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Перекус и вода
Начало
🚩 ул. Моховая, 12
Место завершения
🏁 Александровский сад
Московский Кремль и Оружейная палата
Московский Кремль и Оружейная палата
Московский Кремль и Оружейная палата
Московский Кремль и Оружейная палата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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26 отзывов оставили туристы

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