Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина. Наша экскурсия — это удивительная возможность узнать больше об истории этого места, расположенного в самом сердце столицы.

Вы своими глазами увидите знаменитый Кремлевский Некрополь, где похоронены участники Октябрьской революции, партийные и военные деятели, государственные лица, которые сделали много для нашей родины.

В сопровождении опытного русскоговорящего гида вы посетите Мавзолей Ленина, построенный по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева. Нас ждет спуск под землю на глубину три метра, посещение траурного зала и саркофага с телом вождя.

Вы узнаете ответы на многие загадки Мавзолея и услышите мифы, связанные с этим местом.