Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина

Пешеходная

5
6 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Экскурсия проводится в группе до 25 человек.

Окончание экскурсии у Воскресенских ворот. Важно! Красная площадь может быть перекрыта в связи с проведением официальных мероприятий г. Москвы. Мы оповестим вас об этом за 2 дня до проведения экскурсии.

В таком случае вам будет предложена альтернативная дата проведения или произведён полный возврат денежных средств.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина
Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина

Что вас ожидает 🤩

  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Кремлевский Некрополь
  • Красная площадь
  • Воскресенские ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Сложно найти человека, который не слышал о Мавзолее Ленина. Наша экскурсия — это удивительная возможность узнать больше об истории этого места, расположенного в самом сердце столицы.

Вы своими глазами увидите знаменитый Кремлевский Некрополь, где похоронены участники Октябрьской революции, партийные и военные деятели, государственные лица, которые сделали много для нашей родины.

В сопровождении опытного русскоговорящего гида вы посетите Мавзолей Ленина, построенный по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева. Нас ждет спуск под землю на глубину три метра, посещение траурного зала и саркофага с телом вождя.

Вы узнаете ответы на многие загадки Мавзолея и услышите мифы, связанные с этим местом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, четверг, воскресенье в 11:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
31 окт 2021
Мне многое стало понятно в истории после этой экскурсии. Тот редкий случай, когда гид — историк, но рассказывает потрясающе интересно. Даже подросткам было интересно, спасибо!
К
5 окт 2021
Вот бы в школе нам так историю рассказывали, 1,5 часа пролетели не заметно. Спасибо!
А
10 сен 2021
Подозреваю, что Ольга — лучший гид Москвы! Захватывающе интересно.
Е
12 авг 2021
Замечательный экскурсовод Ольга Федоренко. Много интересной исторической информации, прекрасная подача материала. Всем рекомендую.
М
10 ноя 2020
все очень замечательно и интересно
О
16 мар 2020
Очень понравилась экскурсии: Тайны Кремлевского Некрополя. На экскурсии был наш 10-летний внук. Накануне нам пришлось его ознакомить с биографией и деятельностью В. И. Ленина. В школе перестали уделять внимание историческим деятелям прошлого века. Большое спасибо экскурсоводу Федоренко Ольге, которая поделилась с нами своими знаниями о мумификации вождей, истории создания мавзолея и некрополя около кремлевской стены и смогла заинтересовать своим рассказом не только взрослых, но и детей. Я думаю, что такую историческую экскурсию должен посетить каждый россиянин.

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