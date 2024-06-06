1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей-диорама «Царь-Макет»: Россия в миниатюре
Исследуйте миниатюрную Россию, не выезжая из Москвы, и откройте для себя более 700 уникальных объектов
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
Завтра в 16:30
9 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ННаталия1 июня 2024Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
- ММария1 июня 2024Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый Год в Москве»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новый Год в Москве" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 799 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Новый Год в Москве», 1548 ⭐ отзывов, цены от 799₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август