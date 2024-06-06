Новый Год в Москве – экскурсии в Москве

Найдено 17 экскурсий в категории «Новый Год в Москве» в Москве, цены от 799 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
50 отзывов
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600 за человека
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
31 отзыв
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000 за человека
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Тур-игра по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
30 отзывов
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700 за человека
Музей-диорама «Царь-Макет»: путешествие в миниатюрную Россию
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Музей-диорама «Царь-Макет»: Россия в миниатюре
Исследуйте миниатюрную Россию, не выезжая из Москвы, и откройте для себя более 700 уникальных объектов
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
Завтра в 16:30
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 12 чел.
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь
Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 900 за всё до 6 чел.
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
12 отзывов
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
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    На свои вопросы получили ответы. Здорово, что при такой прогулке гид фотографировала нас….. Это память, на долгие годы. Спасибо огромное за экскурсию. Однозначно рекомендую!

    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
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    Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.

    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другиеДарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый Год в Москве»

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  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Фотопрогулка по Патриаршим
  3. Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
  4. Фотопрогулка в огнях столицы
  5. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
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  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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