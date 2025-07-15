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не было заявленной остановки в Николо-Угрешском монастыре, но заранее где-то было мной прочитано, что в данный момент теплоходы там не останавливаются (вроде что-то с причалом), поэтому я и не настраивалась на остановку. Обед вполне съедобный (на тонком лаваше подали шашлычок из курицы с кетчупом и корейскую морковку с белокочанной капустой, сок), а на обратном пути подали чай по выбору с шоколадкой "Мерси". Очень гостеприимный персонал теплохода "Виктор Потапов"! Очень порадовало, что не было грохочущий музыки из колонки, только на обратном пути по просьбе женщины включили музыку, но по громкости не навязчиво. Совет для родителей, если отправляетесь в путешествие с детьми, то продумайте занятия для детей, т. к. сидеть на одном месте детишкам будет тяжеловато, а бегать по палубам запрещено, да к тому же не безопасно. Путешествием очень довольна!