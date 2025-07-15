Круиз
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
Начало: Причал «Кленовый бульвар»
Расписание: 17 сентября в 09:30, 8 октября в 10:00
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
3390 ₽ за человека
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:30
790 ₽ за человека
Водная прогулка
По югу Москвы на катере без капитана от Коломенского
Начало: Ул. Коломенская, 33
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 июля 2025Очень понравился маршрут и продолжительность поездки. Команда была достаточно внимательна к моим вопросам и просьбам.
- ДДмитрий14 июля 2025Посмотрел очень много интересного. Внучке понравилось. Всё нормально.
- ССигутина16 июня 2025Все хорошо.
- ККондратенко28 апреля 2025Чистое судно, классная, профессиональная, внимательная команда, вкусная еда. Не хватило экскурсии по окрестным местам. Хотя бы на 30-40 мин🙂
- ААндрей27 апреля 2025Интересное путешествие, понравилась поездка, рекомендую!
- ЮЮлия2 октября 2024Экскурсия оставила приятное впечатление, хотя не все места, которые проплывали, притягивали взгляд, но так как мне давно хотелось увидеть своими
- ИИрина23 сентября 2024Великолепный круиз! всё полностью соответствует описанию. Отдельная благодарность менеджеру на теплоходе за клиентоориентированный подход! Вкусный обед из шашлыка и салата, сок! всё понравилось. На теплоходе чисто, а это важно. С удовольствием снова поедем с Вами в новом летнем сезоне. Рекомендую!
- ТТатьяна16 сентября 202415 сентября побывали в круизе. Круиз очень понравился, но я отправлялась в круиз именно за видами Подмосковья. Жаль, конечно, что
- ВВиктория16 сентября 2024Прекрасная прогулка. Быстро время пролетело в приятной компании повезло с погодой.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Кленовый бульвар»
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