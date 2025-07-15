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Причал Кленовый бульвар – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Кленовый бульвар» в Москве, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
На теплоходе
8.5 часов
32 отзыва
Круиз
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
Начало: Причал «Кленовый бульвар»
Расписание: 17 сентября в 09:30, 8 октября в 10:00
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
3390 ₽ за человека
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
На теплоходе
1 час 15 минут
141 отзыв
Водная прогулка
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Начало: Причал «Киевский»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:30
790 ₽ за человека
По югу Москвы на катере без капитана от Коломенского
На катере
3 часа
105 отзывов
Водная прогулка
По югу Москвы на катере без капитана от Коломенского
Начало: Ул. Коломенская, 33
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Очень понравился маршрут и продолжительность поездки. Команда была достаточно внимательна к моим вопросам и просьбам.
  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2025
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Посмотрел очень много интересного. Внучке понравилось. Всё нормально.
  • С
    Сигутина
    16 июня 2025
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Все хорошо.
  • К
    Кондратенко
    28 апреля 2025
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Чистое судно, классная, профессиональная, внимательная команда, вкусная еда. Не хватило экскурсии по окрестным местам. Хотя бы на 30-40 мин🙂
  • А
    Андрей
    27 апреля 2025
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Интересное путешествие, понравилась поездка, рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2024
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Экскурсия оставила приятное впечатление, хотя не все места, которые проплывали, притягивали взгляд, но так как мне давно хотелось увидеть своими
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    глазами прохождение шлюзов, то именно это имело первоочередное значение. С учетом хорошей погоды все себе нашли места, но если бы шел дождь, то скорее всего было бы тесновато. К питанию и уровню комфорта с учетом заявленного теплохода и меню нареканий нет. На обратном пути, если хотите попасть домой пораньше, лучше выходить на Братеево, потом ждали запуска в последний шлюз, в итоге от Братеево до конечной добирались почти 1,5 часа. Но в вечерней поре на реке тоже свое очарование.

  • И
    Ирина
    23 сентября 2024
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Великолепный круиз! всё полностью соответствует описанию. Отдельная благодарность менеджеру на теплоходе за клиентоориентированный подход! Вкусный обед из шашлыка и салата, сок! всё понравилось. На теплоходе чисто, а это важно. С удовольствием снова поедем с Вами в новом летнем сезоне. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2024
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    15 сентября побывали в круизе. Круиз очень понравился, но я отправлялась в круиз именно за видами Подмосковья. Жаль, конечно, что
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    не было заявленной остановки в Николо-Угрешском монастыре, но заранее где-то было мной прочитано, что в данный момент теплоходы там не останавливаются (вроде что-то с причалом), поэтому я и не настраивалась на остановку. Обед вполне съедобный (на тонком лаваше подали шашлычок из курицы с кетчупом и корейскую морковку с белокочанной капустой, сок), а на обратном пути подали чай по выбору с шоколадкой "Мерси". Очень гостеприимный персонал теплохода "Виктор Потапов"! Очень порадовало, что не было грохочущий музыки из колонки, только на обратном пути по просьбе женщины включили музыку, но по громкости не навязчиво. Совет для родителей, если отправляетесь в путешествие с детьми, то продумайте занятия для детей, т. к. сидеть на одном месте детишкам будет тяжеловато, а бегать по палубам запрещено, да к тому же не безопасно. Путешествием очень довольна!

  • В
    Виктория
    16 сентября 2024
    Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
    Прекрасная прогулка. Быстро время пролетело в приятной компании повезло с погодой.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Кленовый бульвар»

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  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Причал Кленовый бульвар" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 7990. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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